Расписной самосвал и трилобит с подогревом: Художники подарили лето городам крайнего Севера

Стадо геометричных коров - будто с полотен Малевича. Скамейка в виде доисторического трилобита. Самосвал с огромным сердцем в кузове, которое видно с самолета. Яркие граффити и изящные муралы на стенах домов. Все эти необычные арт-объекты теперь украшают города Якутии. Первый Республиканский фестиваль современной культуры «LETO.YAKUTIA» подходит к концу. Четыре месяца художники расписывали фасады домов, придумывали арт-объекты, скульптуры и инсталляции. Благодаря полученному президентскому гранту фестиваль охватил 12 городов и три села Якутии.

letoyakutia Мурал Девушка с лошадью, художница Кыыдаана Игнатьева

В ярких произведениях художники постарались заново осмыслить фольклорные мотивы многочисленных народов, проживающих на территории республики, и с помощью современного искусства возродить интерес к традициям и истории.

letoyakutia Мурал Красавица Амга художника Федосия Заровняева

Стартовал фестиваль 20 июля большим праздником на площади «Ворота Якутска». А завершится совсем скоро, 30 ноября.

letoyakutia Открытие фестиваля прошло на площадки перед арт-объектом архитектора Геннадия Попова "Надвратная башня"

Первый арт-объект фестиваля появился в Якутске сразу же, в день открытия. Им стала яркая роспись стены скейт-парка художников Александры Алексеевой, Кюннэй Тимофеевой и Дмитрия Рюмянцева.

letoyakutia Первый арт-объект фестиваля LETO YAKUTIA. Стену скейт-парка расписали трое художников из сообщества Art Public School - Александра Алексеева, Кюннэй Тимофеева и Gizo Дима Румянцев.

Между тем, в Нерюнгри художницы Ирина и Елена Лебедевы превратили в настоящий объект искусства самосвал «БелАЗ».

– Наш арт-объект с сюрпризом. Ребята предложили нарисовать в кузове большое сердце, как знак любви к фестивалю и Нерюнгри. Размер сердца – четыре на три метра. Наша любовь видна с Google карт, с самолета и квадрокоптера, – говорит Ирина Лебедева.

lbdvira Арт-объект в Нерюнгри, художники Ирина и Елена Лебедевы

Сам суровый “БелАЗ” теперь не узнать. Его расписали яркими узорами, в которых можно узнать три сэргэ (ритуальные столбы у якутов - прим.ред) и рыбу с герба города, птиц, фигуру девушки...

Природой этих мест вдохновлялись многие художники. Так, в Мирном теперь пасется целое стадо коров. Ярко-красные, графичные фигурки будто сошли с полотен художников русского авангарда. Свой проект художник Вера Петрова назвала «Игрушка».

- Коровы для наших предков служили транспортом, источником мяса и молока, из шкуры шили одежду. А игрушка — одна из самых древнейших форм творчества якутов, на протяжении веков она изменялась вместе со всей народной культурой, впитывая в себя ее национальные особенности и своеобразие. Красный цвет для объекта также выбран не случайно! В мифоритуальной традиции якутов красный цвет – цвет жизни, цвет плодовитости, цвет родства, цвет огня. Ещё художник учитывает значение чисел в своих проектах. Число десять символизирует величайшую мудрость и чистейшую любовь, - говорят организаторы фестиваля.

vera_petrova_art Процесс создания "Игрушки", художник Вера Петрова

А центральный городской сквер Алдана сторожит… верблюжонок. И нет, ему не холодно в Якутии. Ведь в 20-м веке верблюды служили здесь гужевым транспортом на разработках золота. Скульптурой художник Анафасий Захаров хотел напомнить людям историю родной земли.

letoyakutia Верблюжонок, художник Анафасий Захаров

Но верблюжонок - еще не самое странное “дитя” фестиваля. Знакомьтесь - трилобит. Это вымершее 270 миллионов лет назад морское членистоногое. Их останки до сих пор часто находят в районе Ленских столбов в Якутии. Целое семейство трилобитов вскоре обоснуется на набережной в Покровке. Причем некоторые из них будут нести вполне утилитарную функцию:

- Скамейка-трилобит идёт с подсветкой и с подогревом. В него спокойно могут уместиться всего восемь человек, - рассказывает про зверя скульптор Николай Чоччасов. - Мне интересно поработать с первым видом жизни на земле, раньше увлекался археологией и палеонтологией, читал необходимую литературу.

letoyakutia Арт-объект в форме трилобита. Скульптор Николай Чоччасов.

Кстати, фестиваль - это те только два десятка произведений современного искусства, но и целая образовательная программа - лекции, творческие встречи, семинары. Открытие каждого арт-объекта превращалось в праздник для местных жителей с мастер-классами, концертами, спортивными соревнованиями. Организаторы надеются, что яркие граффити и скульптуры не только смогут поднять настроение жителям долгой северной зимой, но и станут в итоге толчком для дальнейших позитивных изменений общественных пространств, активизируют местные сообщества.

letoyakutia Мурал художников Самсона Атасыкова и Степана Данилова

- Через росписи на стенах, инсталляции и арт-объекты происходит освоение городской среды, что влечёт за собой развитие локальной инфраструктуры, увеличение количества рабочих мест, улучшение качества жизни, повышения уровня заинтересованности населения и привлечение молодёжи к творчеству, - говорят авторы проекта.