«Не поставил на ручник автобус»: водитель сбил женщину с ребенком в Москве

Водитель столичного автобуса забыл поставить транспортное средство на ручник и наехал на женщину с ребенком, которые несколько минут назад вышли из салона. Инцидент произошел 16 ноября, его зафиксировали камеры наблюдения.

Женщина с ребенком вышли из автобуса предпоследние, они пошли обходить его спереди. Как вдруг транспортное средство покатило прямо на них. От удара в спины, мальчик и с женщиной упали на асфальт. Ребенка откинуло в сторону, его родственнице досталось больше - колеса прошлись по спине. Женщина оказалась зажата между колесом и дном автобуса.

- Водитель автобуса наехал на женщину 16 ноября на улице Академика Павлова. Пострадавшую женщину доставили в больницу. Врачи диагностировали перелом позвоночника, пострадавшей оказывают всю необходимую помощь, - рассказали «Комсомольской правде» в ГУ ГИБДД по Москве.

На следующий день стало известно, что женщина скончалась от полученных травм.

- ДТП при участии пешехода и автобуса 135-го маршрута произошло на улице Академика Павлова. Пассажиров в городском транспорте в момент ДТП не было. Все обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД, - рассказали в «Мосгортрансе».