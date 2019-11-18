Новые авиарейсы зимнего сезона 2019: Хотели в Египет? А полетим на Занзибар!

“РОССИЯ” ДО ЗАНЗИБАРА

Главная новинка в зимнем расписании столичных аэропортов уж очень экзотична — прямые регулярные рейсы на Занзибар. Что уж там, для многих из нас это остров из сказки про Айболита (помните, «Мы живем на Занзибаре, в Калахари и Сахаре»). Но он существует и в реальности— в Индийском океане, у берегов Африки, входит в состав Танзании. Это даже не остров, а целый архипелаг из 75 островов (но почти все необитамые).

С 27 октября из столичного аэропорта «Внуково» на Занзибар раз в неделю, по субботам, летают огромные широкофюзеляжные лайнеры Boeing 747-400. Время в пути 8,5 - 9 часов - ближе, чем до популярного Таиланда. Но вдвое дольше, чем до Египта или Эмиратов. Прошлой зимой туроператоры запускали на Занзибар чартеры, а сейчас до прямого рейса дошло - значит, спрос есть.

Зачем лететь на Занзибар? Ну, во-первых, сейчас там тепло. Красивые пляжи, кораллы для дайверов, отели любого уровня, в том числе и международных сетей Meliá и Hilton (если нужен гарантированный сервис и привычная европейская еда, лучше их и выбирать).

Цена вопроса: в первой половине декабря слетать туда и обратно можно за 43 - 44 тысячи рублей. Билет на стыковочный рейс через Дубай или Стамбул около 35 тысяч, но в этом случае дорога займет не меньше 15 часов.

Кстати, есть смысл рассмотреть и пакетные туры с перелетом тем же прямым рейсом «России». Туроператоры взяли блоки мест, и тур на неделю в простенький 3-звездочный отель в начале декабря предлагают за 70 тысяч рублей на двоих. Получается, что за перелет и отдых заплатите меньше, чем за билеты. И порядок цен вполне сравним с массовыми курортами, теми же Эмиратами.

Цены на Новый год лучше даже не смотреть, чтоб не расстраиваться - 125 тысяч рублей (речь только о стоимости перелета прямым рейсом).

КУБА, 6 ШТУК

Вообще, изучение зимнего расписания российских авиакомпаний создает ощущение, что наши люди не то что в булочную на такси ездят - а в теплые страны летают как себе на дачу. «Аэрофлот», например, увеличил число рейсов практически на все зимние пляжи. В Дубай будет летать 28 раз в неделю, то есть 4 рейса в день! И есть еще рейсы Emirates (у них два ежедневных рейса), Flydubai и даже «Победа» (о ней отдельный разговор). Не у каждой подмосковной электрички такое плотное расписание. В Бангкок «Аэрофлот» теперь будет летать дважды в день, на Пхукет - тоже, утром и вечером.

На Кубу, не такой уж в общем-то большой карибский остров, прямые рейсы в этом зимнем сезоне будут аж в шесть аэропортов. Спорим, вы навскидку столько кубинских городов и не вспомните. Подсказываем: Гавана, Варадеро, Санта-Клара, Камагуэй, Ольгин и Кайо-Коко. В каждый из них из Москвы можно долететь без пересадок, регуляркой либо чартером.

Зачем так много?

- Из аэропорта Гаваны до курортов ехать довольно долго. До Варадеро больше 2 часов, до побережья Санта-Клары 5 часов. После 13-часового перелета, когда туристы и так устали, это очень тяжело, - объясняет «КП» руководитель отдела по связям с общественностью TUI Россия Ольга Иванова. - Поэтому туроператоры выбирают для чартеров аэропорты поближе к курортам - каждый к тому, на который делает ставку.

Пляж ВарадероФото: GLOBAL LOOK PRESS

Похожая картина и на другом карибском курорте, Доминикане. Прямые рейсы нынче отправляются в четыре воздушных гавани: Пунта-Кана, Пуэрто-Плата, Санто-Доминго и Самана.

Цена вопроса: самые дешевые билеты на прямые регулярные рейсы в первой половине декабря - в Гавану и Варадеро, 50 - 55 тысяч рублей на человека за перелет туда - обратно. Пакетный тур на Остров Свободы в это же время - порядка 90 тысяч рублей на неделю на двоих, с перелетом и проживанием в отеле 4* «Все включено». Так что и на Кубу в межсезонье выгоднее лететь через турфирму.

На Новый год все дороже. Билет даже на стыковочны рейс не меньше 120 тысяч рублей с носа. Тур на двоих на неделю в скромную «трешку» на Варадеро можно купить за 140 - 145 тысяч.

ЭКОНОМ-КЛАСС

А теперь - о более доступных зимних пляжах. «Победа», единственный российский лоукостер, запустила рейсы в Дубай и Эйлат, израильский курорт на Красном море. В Дубай «Победа» летает 4 раза в неделю, в Эйлат - трижды в неделю.

Цена вопроса: в Дубай реально найти билеты на 14 500 рублей (это минимальный тариф, без багажа). В Эйлат — за 10 100 рублей. И, конечно, не в новогодние даты.

И еще про бюджетные перелеты, хоть и не в теплые страны. Венгерский лоукостер Wizzair открыл рейсы из Москвы в Лондон (если точнее, из «Внуково» в лондонский аэропорт «Лутон»). Слетать к Биг-Бену и обратно можно за 10 - 12 тысяч рублей (опять же безбагажный тариф).

«Победа» летает в Эйлат трижды в неделюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЦИФРЫ

99,1 миллиона пассажиров воспользовались рейсами российских авиакомпаний с января по сентябрь 2019 года. Это на 11,2% больше, чем годом раньше.

42,9 миллиона из них летали за рубеж — и тут рост на 17,5% по сравнению с 2018 годом.

По данным Росавиации.

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