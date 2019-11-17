2019-11-17T16:05:25+03:00
Общество

К раздельному сбору мусора в Азове малышей приучают с детского сада

Во всех детсадах города волонтеры установили яркие контейнеры и в игровой форме объясняют малышам, как важно беречь природу
Ольга БОРСКАЯ
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Такие маленькие - а так много полезного уже сделали! Фото: vk.com/azov_ekaТакие маленькие - а так много полезного уже сделали! Фото: vk.com/azov_eka
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Почему важно отдавать отходы на переработку, что такое разумное потребление и какой вред может нанести природе, скажем, обычный пластиковый пакет? Пока многим взрослым просто лень задуматься на эту тему и попробовать поменять свои бытовые привычки - в Азове экологическую культуру решили прививать жителям прямо с детского сада.

Проект “Раздельный сбор в детский сад” благодаря полученному президентскому гранту провело Азовское отделение Всероссийского зеленого движения “ЭКА”.

Волонтеры организации установили урны для раздельного сбора отходов во всех школах города и большинстве дворов. Проводили экологические и просветительские акции для подростков и взрослых... А параллельно - не забывали и о самых маленьких. Ведь чем раньше у человека появляются полезные привычки - тем проще им следовать в дальнейшем. Не бросать мусор, разделять отходы, сдавать их на переработку, думать о природе - это не так уж и сложно. Главное - начать.

Волонтеры успели подружиться со всеми детсадами города Фото: vk.com/azov_eka

Волонтеры успели подружиться со всеми детсадами города Фото: vk.com/azov_eka

- Вырастая, дети должны сформировать правильное представление об отходах и путях решения «мусорного кризиса», - говорят авторы проекта.

Постепенно, с помощью партнеров волонтеры устанавливали накопители для сбора вторсырья, формировали логистику сбора отходов. Весной президентский грант помог оборудовать площадки для вторсырья на территории оставшихся 15 детских садов города.

- На данный момент все школы и детские сады Азова оснащены накопителями и готовы к "Раздельному сбору”, - отчитались авторы проекта.

На каждом из контейнеров - понятная инфографика Фото: vk.com/azov_eka

На каждом из контейнеров - понятная инфографика Фото: vk.com/azov_eka

Причем накопители оснащены понятной для малышей инфографикой: яркие картинки объясняют, какие отходы можно сдавать и в какие предметы они превратятся после переработки. Вот вы, например, знали, что три пластиковые бутылки могут превратиться в бейсболку, а 30 - в крутой лего-мобиль? И это вместо того, чтобы отправиться на свалку, где пластик разлагается 500 лет.

Параллельно с созданием инфраструктуры для раздельного сбора, волонтеры устраивают в детских садах просветительские акции. Полученный президентский позволил провести экологические уроки во всех детских садах города. И это не какие-то скучные лекции за партами! Экоактивисты играют с детьми в подвижные игры, а заодно - учат разбираться в видах вторичного сырья и разделять мусор.

Экоуроки проходят в игровой форме Фото: vk.com/azov_eka

Экоуроки проходят в игровой форме Фото: vk.com/azov_eka

Соревновательный момент важен и в экологических акциях. Так, несколько лет подряд “Эка” проводит эколого-просветительский проект "Спаси дерево". Школьники и детсадовцы города наперегонки собирают макулатуру и отправляют на переработку, а организаторы подсчитывают - сколько именно деревьев каждому учреждению удалось спасти от вырубки и дарят за участие в акции канцтовары. Ведь именно в них в “следующей жизни” превратятся сданные ребятами тетрадки, упаковки и старые газеты. Например, прошедшей весной дошколята города общими усилиями спасли от вырубки 115 деревьев. А осенью малыши высаживают саженцы - их экоактивисты приобретают на средства, вырученные за счет отправки макулатуры на переработку. Так волонтеры наглядно учат детей важности ресурсосбережения и показывают, как значим вклад каждого человека.

Малыши из детского сада № 36 высаживают саженцы, которые волонтеры приобретали за средства, вырученные за счет отправки макулатуры на переработку Фото: vk.com/azov_eka

Малыши из детского сада № 36 высаживают саженцы, которые волонтеры приобретали за средства, вырученные за счет отправки макулатуры на переработку Фото: vk.com/azov_eka

Еще одна городская акция, в которой ежегодно принимают участие малыши из детских садов - “Руку другу”. В холодное время года дети помогают собирать корм для животных из приюта "Феникс".

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