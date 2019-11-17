СК направил в суд 42 уголовных дела о растратах при строительстве космодрома Восточный

Каждый десятый бюджетный рубль, пущенный на строительство космодрома Восточный, был украден. Общая сумма потерь — порядка 11 миллиардов рублей. Масштабами воровства уже несколько раз возмущался президент. Вновь эта тема оказалась в центре его внимания неделю назад.

- Сто раз было сказано — работайте прозрачнее, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер — нет, воруют, сотнями миллионов. Порядка так до сих пор не удалось навести как следует, - возмущался Владимир Путин.

Параллельно со стройкой своим чередом идет работа следователей, которые пытаются разобраться с тем, что на стратегическом объекте наворотили прежние участники проекта.

- В суд направлено уже 42 уголовных дела о растратах, мошенничествах и злоупотреблениях должностными полномочиями. В отношении 58 лиц вынесены приговоры, по которым осужденные получили до 11 с половиной лет лишения свободы, - рассказала журналистам официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Восточному хронически не везет с подрядчиками. Руководство «Тихоокеанской мостостроительной компании» осудили за многомиллионные хищения, при том что рабочие месяцами не получали зарплату. На скамье подсудимых оказалось и руководство другого подрядчика «Дальспецстроя», в том числе и бывший глава предприятия Юрий Хризман. Доказано, что только он один нанес государству ущерба на 5,2 миллиарда рублей.

Космодром Восточный задумали строить еще в 2007-м. Решено было, что у космической державы должны быть свои ворота на орбиту, а зависеть исключительно от расположенного на территории Казахстана «Байконура» нам не стоит. Место выбирали исходя из множества факторов, важно было, в частности, чтобы начальный этап полета ракеты-носителя проходил над территорией России, но не задевал густонаселенные района. Поэтому «прописали» Восточный в Амурской области.

Первый стартовый комплекс начали строить в 2012-м и управились за четыре года. Но работы сопровождались коррупционными скандалами, а еще забастовками и даже голодовками рабочих, которые жаловались на задержку зарплат. Тем не менее в 2016 году состоялся первый успешный пуск с Восточного.

Сейчас идет строительство второй очереди космодрома. С этого стартового стола, сможет уходить в небо ракета-носитель «Ангара».

Пока с Восточного было проведено пять запусков.