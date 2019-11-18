Рассекреченные данные Минобороны РФ о Второй мировой войне: «Словацкие солдаты и офицеры ненавидели немцев!»

Большая часть Словакии была поглощена третьим рейхом еще до начала Второй мировой войны. А люди из словацкого экспедиционного корпуса, направленного на восточный фронт, уже в 1943-м году переходили на сторону партизан и Красной армии ( в том числе с оружием в руках). Антифашистские, анти-немецкие настроения в Словакии росли. И, наконец, вылились в национальное восстание осенью 1944-го.

75 лет назад лидеры восстания, в котором участвовало более 60 тысяч человек, обратились к командирам советских партизанских и воинских соединений за помощью.

Судя по рассекреченным документам, Сталину был представлен доклад о том, как при содействии 1-го чехословацкого корпуса, и при поддержке партизанских отрядов, и , главное, шести дивизий нашей 38-я армии, усиленных 17-й артиллерийской дивизией, двумя танковыми бригадами и гвардейским кавалерийским корпусом рванут на прорыв словацкой границы. И соединятся со словацкими частями.

В одном из политдонесении 1-го украинского фронта в Ставку сообщается о ненависти словацких солдат и офицеров к немцам и о желании быстрейшего прихода Красной Армии на словацкие земли.

В сентябре и октябре 1944-го самолеты 5-го авиационного Орловского корпуса дальнего действия десантировали на словацкую территорию части и боевые грузы 1-го Чехословацкого армейского корпуса. А ночные бомбардировщики 2-й воздушной армии перебрасывали в тыл фашистов вооружения, медикаменты и организаторов боевых групп. Причем расстояния от базовых аэродромов составляли не менее 120 километров. В тяжелых условиях горной местности летчики 208-й ближне-бомбардировочной Киевской Краснознаменной дивизии смогли установить регулярную связь партизанских соединений со штабом при Военном совета 1-го Украинского фронта. Что во многом способствовало успеху восстания и разгрому немцев на территории Словакии.