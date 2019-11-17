Дэнни Де Вито: Мне до сих пор снятся большегрудые женщины

Помню, как я впервые увидел его живьем: дверь в комнату отворилась, и в нее вкатился маленький (1 метр 52 см) шар в бейсболке. Он докатился до стула, каким-то образом на него взобрался и откуда-то из-под стола с независимым видом уставился на присутствующих. Ничего более смешного в жизни я не видел. Понятно, что с такой внешностью он просто не мог не стать звездой комедии. Но ставке на «самоигральную» внешность он предпочел классическое актерское образование, отсюда и карьера длиной в 50 лет, более чем 130 ролей в кино. Выходец из захудалого городишки Нептун, что в штате Нью-Джерси, начавший свою карьеру в качестве косметолога, умудрился поступить в Нью-Йоркскую академию драматического искусства. Там свел знакомство не только со своей будущей женой, но и с лучшим другом всей жизни Майклом Дугласом. Последний в качестве продюсера фильма «Полет над гнездом кукушки» предложил Де Вито роль коротышки Мартини, которой он и прославился.

- Я никогда не задумывался о своей карьере, - говорит Дэнни. - Может быть, сейчас мне стоит наконец о ней задуматься? И сны о звездной славе мне никогда не снились. Я получил чего хотел, даже не мечтая об этом. А снятся мне, как и в 15 лет, большегрудые женщины.

Каждый ответ Де Вито был великолепной репризой первоклассного стендап-комика, природное остроумие которого оставляет далеко позади всю «веселую и находчивую» самодеятельность Комеди клаба.

Кадр из фильма «Полет над гнездом кукушки»

- Что вы чувствовали, когда продюсеры говорили вам, что до той или иной роли вам не хватает 20 сантиметров роста?

- Я их увольнял! - кричит откуда-то из-под стола Дэнни. - Понятно вам?! Увольнял, да и все тут!

- Правда, что вы ели морковку во время церемонии «Оскара»?

- Да, ел! - с вызовом отвечает Де Вито. - Это же невероятно длинная церемония. Вот я и напихал морковки и сельдерея себе в карманы. Я же не знал, что меня снимали, когда я все это поедал. Так меня поймали за руку, а ведущий церемонии Стив Мартин прислал мне со сцены миску с соусом. Это был год, когда меня номинировали как продюсера «Эрин Брокович».

- В качестве продюсера вы сделали массу отличных фильмов - например, «Криминальное чтиво»...

- Ну это прежде всего заслуга Тарантино. Хотя я и был одним из тех, кто первым его заметил. Не первый год Де Вито собирается сниматься в продолжении комедийного хита «Близнецы» вместе со своим закадычным другом Арнольдом Шварценеггером.

Кадр из фильма "Бэтмен возвращается"

- Помню, за пару дней до того, как объявить о своем желании баллотироваться в губернаторы, Арнольд пришел ко мне в гости. И я говорю ему: «Арнольд, подумай хорошенько! Вот станешь ты губернатором, работы у тебя будет невпроворот: встречи за завтраком, потом за обедом, потом за ужином, предобеденные совещания, послеобеденные совещания, коктейли, вечеринки, приемы и прочее. Подумай, Арнольд, на одной чаше весов у тебя все это, а на другой - «Близнецы-2». Соберись, Арнольд, и выбери свое будущее».

Мечта Дэнни о воссоединении с Арнольдом, видимо, сбудется. Объявлено о том, что их новый фильм будет называться «Тройняшки»: к двум суперзвездам на пенсии присоединится Эдди Мерфи, еще одна звезда 1980-х, не так давно вернувшаяся в кино.

Исполнилось 75 лет всемирно известному американскому комикуФото: EAST NEWS

СПРАВКА "КП"

Пять лучших фильмов Де Вито:

«Полет над гнездом кукушки» (1975)

«Роман с камнем» (1984)

«Близнецы» (1988)

«Бэтмен возвращается» (1992)

«Дамбо» (2019)