«Вега» - звезда Норденшельда. Потому что именно так называлось судно, на котором великий мореход преодолел путь, о котором грезили многие поколения.

Родился он в Гельсингфорсе, столице Финляндии, входившей тогда в состав Российской империи. Отец его, Нильс Густав, между прочим, тоже был известным географом, путешественником, прославившимся экспедициями на Урал и в Сибирь. Так что сын пошел по его стопам...

4 июля 1878 года «Вега» вышла в открытое море. Экспедицию спонсировал Александр Михайлович Сибиряков, золотопромышленник, мечтавший о Северном морском пути как об оживленном морском тракте России.

Через месяц «Вега» довольно легко достигла уже знакомых берегов Енисея, где ее дожидался русский пароход «Лена», вместе они направились к мысу Челюскина и еще через месяц пришли к устью Лены, где никто из участников экспедиции никогда не бывал. Здесь «Лена» осталась вскоре, на мели у Питлекая, уже неподалеку от Берингова пролива. «Вегу» замертво затерли льды… Норденшельд едва ли не в отчаянии: «Если бы пришли сюда сутками раньше… Быть запертым так близко от цели путешествия было самым большим для меня несчастьем, с которым я никогда не мог примириться…» До Берингова пролива - всего 200 км.

Но в известной степени ученым экспедиции даже и повезло: зимовать пришлось в тех местах, где широкие научные изыскания не проводились, запасов угля на борту оставалось достаточно, продуктов тоже вполне всем хватало.

Кажется, ни один день не был потерян - на той зимовке материалы были собраны богатейшие. И 18 июля следующего, 1879 года, спустя всего два дня плавания, «Вега» вошла в Берингов пролив, осветив огнями салюта мыс Дежнева. Цель экспедиции была достигнута: впервые стало доказанным, что Северо-Восточный морской путь существует и им можно пройти!

Более других, весьма может быть, радовался Александр Михайлович Сибиряков, чьим именем Норденшельд назвал остров в южной части Карского моря.