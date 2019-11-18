2019-11-18T13:00:19+03:00
Общество

В России изобрели стаканчики для кофе из опилок

Ученые видят в существующей «бумажной» посуде проблему глобального масштаба
Анна ГЛАДКИХ
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Бумажный стаканчик из-под кофе невозможно переработатьБумажный стаканчик из-под кофе невозможно переработатьФото: Иван МАКЕЕВ
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«Бумажный» стаканчик для кофе на самом деле не совсем бумажный – внутри он ламинирован пластиком. Такой стаканчик не разлагается в природе и не перерабатывается – пластик невозможно отделить от бумажного основания.

А учитывая рост потребления кофе, особенно в больших городах, проблема бумажного стаканчика может стать настоящей катастрофой. Поэтому ученые и экологи долгое время ищут альтернативу не перерабатываемому «бумажному» стаканчику.

В качестве одного из вариантов экологического стаканчика, способного составить конкуренцию зарубежным аналогам, стал компостируемый стаканчик из отходов переработки древесины.

На площадке III Климатического Форума Городов в этом году перед студентами поставили задачу – предложить экологически безопасный состав одноразового кофейного стаканчика, основная составляющая которого – опилки.

Лучшим решением выбрали формулу, предложенную командой МГУ им. М. В. Ломоносова. Прогнозируется, что за 5 лет предложенная технология может перерасти в масштабное промышленное производство производство.

Идея понравилась основателям компании BERËZKа. Оксана Борисова и Катерина Березина, считают, что биоразлагаемый стаканчик может решить проблему одноразовых стаканчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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