2019-11-18T19:50:54+03:00
Экономика

Национальный парк «Бикин» в Приморье переходит на энергию Солнца

Электроэнергия в парке очень дорогое удовольствие, ведь сейчас топливо для генераторов доставляют летом — по реке на лодках, а зимой на снегоходах
Анна ГЛАДКИХ
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Тигр по кличке Вадик - звезда национального парка «Бикин». Фото: ПРОО Центр "Тигр"Тигр по кличке Вадик - звезда национального парка «Бикин». Фото: ПРОО Центр "Тигр"
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В Приморском крае приступили к реализации социального проекта по электроснабжению инфраструктуры национального парка «Бикин». До марта 2020 года здесь установят пять автономных гибридных электростанций общей мощностью 10 кВт, каждая из которых состоит из 6 гетероструктурных солнечных модулей, 4 аккумуляторных батарей, бензогенератора и инверторного оборудования. Это позволит обеспечить электроэнергией туристические приюты, стоянки и охранные кордоны. Станции сконструирована так, что ее можно использовать круглый год.

Проект реализуется АНО «Центр «Амурский тигр» совместно с группой компаний «Хевел», сообщает пресс-служба Центра.

В современных условиях представить туристический приют без электричества невозможно, – говорит гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. – Ведь в основном люди едут за впечатлениями и эмоциями, которые можно с собой увезти, благодаря фотоаппарату или видеокамере, для которых нужна зарядка, да и достойные условия быта возможно обеспечить только при наличии доступного электричества.

Планируется, что солнечные батареи решат и еще одну важную проблему – они помогут значительно снизить затраты национального парка на обеспечение электроэнергией охранных кордонов. Успешная реализация этого проекта может стать еще одним убедительным аргументом для распространения в стране систем электроснабжения на альтернативных источниках энергии.

СПРАВКА КП

Нацпарк «Бикин» образован в 2015 году, в том числе для защиты среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов. Территория парка - 1,16 млн га, на ней обитает более 40 амурских тигров, что составляет почти 7% мировой численности подвида. АНО «Центр «Амурский тигр» создано Русским географическим обществом при поддержке Президента Владимира Путина, чтобы изучать и сохранять популяцию амурского тигра. Центр существует благодаря спонсорской поддержке частных лиц и организаций.

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