7 из 15 крупнейших ипотечных банков в ноябре снизили ставки предложения по ипотеке на новостройки до уровня менее 9%

Напомним, что из-за нестабильности на финансовых рынках, временного роста инфляции и стоимости фондирования ставки предложения по ипотеке топ-15 банков последовательно выросли с 8,9-9,1% в сентябре 2018 г до 10,6-10,7% к марту2019 г.

С апреля 2019 года рынок ипотеки вновь вернулся к снижению ставок, отмечает Аналитический центр ДОМ.РФ. За период апрель-ноябрь 2019 года все крупнейшие ипотечные банки последовательно снижали ставки, в среднем на 1,3 п.п. на новостройки и на 1,45 п.п. на готовое жилье.

С начала ноября 2019 года 7 из 15 крупнейших ипотечных банков снизили ставки предложения по ипотеке на новостройки до уровня менее 9%. В их числе Банк ДОМ.РФ, который первым установил ставку на уровне 8,9% для широкого круга заемщиков, а с 28 октября снизил ее до 8,7% - целевого уровня нацпроекта на 2020 год.

Такая динамика ставок связана со снижением уровня фактической и ожидаемой инфляции, стоимости фондирования и ключевой ставки Банка России. Так, по данным на начало ноября доходность 5-ти летних ОФЗ достигла 6,16%, что сопоставимо с минимальными значениями за всю историю наблюдений. Такой уровень был зафиксирован лишь трижды – в 2006, 2007 и 2013 годах. Ключевая ставка Банка России достигла 6,5% (совокупное снижение с июня 2019 – 1,25 п.п.).

Паспортом национального проекта «Жилье и городская среда» предусмотрено, что средний уровень ставок в 2019 году должен составить 8,9%, в 2020 году – 8,7%. Несмотря на то, что по данным Банка России средняя ставка выдачи ипотеки за первые три квартала 2019 года составила 10,2% (9,7% в сентябре),текущие ставки предложения ведущих ипотечных банков уже находятся на уровне целевых показателей будущего года.

С учетом времени, проходящего от одобрения условий ипотечного кредита до даты фактической сделки (1-3 месяца), ставки предложения отразятся в статистике Банка России в начале 2020 года. ДОМ.РФ ожидает, что уже по итогам января-февраля 2020 года средние ставки выдачи достигнут минимальных значений за всю историю наблюдений, а по кредитам на новое жилье могут впервые упасть ниже 9% уже в 2019 году.

Более низкие средние ставки по кредитам на первичном рынке объясняются развитием государственной программы семейной ипотеки для семей с двумя и более детьми по ставке не более 6%. По данным за сентябрь 2019 года доля выдачи ипотечных кредитов в рамках программы составила около 25% от общего объема выдачи ипотеки на первичном рынке. Текущие ставки ключевых участников программы ниже 6%: Сбербанк – 5%, ВТБ - 5%, Банк ДОМ.РФ – 4,9%.

Методология мониторинга ставок предложения

Согласно разработанной ДОМ.РФ методике, базовая ставка предложения определяется как наилучшая для типового клиента ставка, которую он может получить на приобретение широкого перечня объектов по данным сайта банка, тарифных сборников и информации колл-центра:

• Стоимость квартиры – 6 млн руб., площадь – не более 60 кв. м, регион покупки – г. Москва,квартира/строящийся дом аккредитован банком (дополнительная аккредитация не требуется)

• Квартира удовлетворяет всем требованиям банка

• Срок кредита – 15 лет, первоначальный взнос (за счет средств заемщика) – 30% (1,8 млн руб.)

• Клиент – «с улицы»: не является зарплатным, не относится к сотрудникам компаний-партнеров или льготным категориям (исключение: зарплатные клиенты в Сбербанке). При необходимости клиент может подтвердить свои доходы справкой по форме 2-НДФЛ

• Клиент приобретает комплексное страхование и другие необходимые страховки

• При наличии дополнительных опций, снижающих ставку (вычет за электронную регистрацию и пр.) они используются.

• Рассматриваются только программы на широкий круг объектов недвижимости (без учета партнерских программ с отдельными застройщиками, агентствами недвижимости, реализации отдельных объектов залоговой недвижимости и пр.)

В случаях, когда банк предлагает заемщику осуществить разовый платеж за снижение ставки, рассчитывается эффективная процентная ставка (по формуле внутренней нормы доходности). Средневзвешенная ставка предложения топ-15 ипотечных банков определяется как сумма из базовых ставок 15 банков с наибольшими объемами выдачи ипотеки в 2018 году, умноженных на рыночные доли банков по выдаче ипотеки по итогам 2018 года.