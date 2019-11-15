Директор центра «Мой бизнес» в Воронеже: «Необходимо дать понять предпринимательскому сообществу, что оно не забыто»

Накануне открытия центра для предпринимателей «КП» выяснила, чем новая структура может быть полезна бизнесу и тем, кто мечтает заняться своим делом.

В Воронежской области зарегистрировано 86 849 малых и средних предпринимателей. Мы приводим точную цифру, так как не хотим обойти вниманием ни одного из наших бизнесменов. Почему это так важно? Быть может, потому, что они создают рабочие места более чем для 300 тысяч человек. Они помогают не заржаветь большому механизму экономики нашего региона и всей страны. Или потому, что за каждым предпринимателем стоит своя история становления.

Итак, в декабре в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Воронеже откроет свои двери новый центр «Мой бизнес».

Необходима короткая ремарка: Центр поддержки предпринимательства (сейчас расположенный на ул. Никитинская, д. 49а) уже год работает в регионе - с осени 2018 года он действует под федеральным брендом «Мой бизнес». Открытие же обновленного пространства - центра «Мой бизнес» - это не просто замена одной таблички на другую. Это изменение подхода к сотрудничеству государства с бизнес-сообществом. Конечно, для осуществления амбициозных задач нужен был новый центр - и уже в скором будущем он объединит на своей площадке организации Воронежской области, которые обеспечат комплексное сопровождение предпринимателей региона. Ведь важно помочь сделать именно первые шаги.

«Кризис или же нет, мы продолжали работать»

- Давай попробуем на этом заработать? - когда Евгений Кузьмин обратился с таким вопросом к супруге Ирине, та была в декрете, сидела с дочкой Варей и параллельно искала в интернете рецепты тортов, чтобы делать их на заказ родственникам и друзьям. Шел, как принято сейчас считать, «кризисный» 2014 год.

Сегодня семейная кондитерская Евгения и Ирины Кузьминых «Варина мама» - это собственное производство и две точки с полноценными торговыми залами. А в 2015 году, когда семья Кузьминых только-только собиралась открыть свои двери для гостей.

Сам Евгений в то время работал в вузе и учился в аспирантуре. Его первый бизнес-опыт - «островки» в торговых центрах, где воронежец продавал натуральный лимонад на розлив. Правда, это была скорее убыточная история.

- Если честно, мы тогда никакого кризиса и не видели. Жили, как говорится, от зарплаты до зарплаты. Уже был ребенок. Съемная квартира. А вот родителей под боком не было. Мы оба не городские. Я - из Ельца (Липецкая область). Ирина - из Семилук (Воронежская область). Надо было как-то справляться. Наверное, в переломный момент подумал: «Ну страшно и страшно, но надо же что-то делать», - вспоминает наш собеседник.

Сегодня семейная кондитерская «Варина мама» - это собственное производство и две точки с полноценными торговыми залами. А в 2015 году, когда семья Кузьминых только-только собиралась открыть свои двери для гостей, все, что молодые предприниматели зарабатывали - тут же тратили. Тогда Евгений узнал, что Центр поддержки предпринимательства Воронежской области предоставляет льготные кредиты под старт бизнеса - давали до 200 тысяч рублей под 10%.

- Сейчас, может быть, это не покажется какой-то большой суммой. Но тогда, если бы не эти деньги, наша бизнес-история могла бы и не случиться. Кроме того, нам дали наставника, мы с ним встречались, общались. Это был взгляд со стороны опытного человека - он мог указать на слабые места. Но самое главное - мы попали в некое предпринимательское сообщество, в окружение людей, которых интересовали вопросы развития своего бизнеса, - признает Евгений Кузьмин. - Мне, как представителю малого бизнеса, нравится, что государство поддерживает нас. Как ни крути, малое предпринимательство - это некий драйвер для экономики любой страны. Даже не потому, что мы платим налоги. Просто наш бизнес - это шестеренка в огромной машине экономики. Шестеренка должна эффективно крутиться.

Воронежец продолжает общаться в кругах предпринимателей, и, по его словам, сейчас появились оптимистичные настроения. Если три-четыре года назад он сам бы сказал, что все не очень хорошо, то сейчас думает наоборот, что все - очень даже неплохо.

История Евгения и Ирины Кузьминых по-своему уникальна. Но в то же время подобных инициатив можно найти немало в Воронежской области. Фото из личного архива Евгения Кузьмина.

- Мне кажется, в перспективе все должно наладиться. Мы - оптимисты. И всегда, кризис или же нет, мы продолжали работать. Если давать установку самому себе, что у тебя все получится, это неминуемо сработает, - рассказывает Евгений Кузьмин. - Те, кто сейчас находится на этапе становления, возлагают большие надежды на проект «Мой бизнес». Я вспоминаю себя в самом начале, когда все было непонятно, если бы тогда у меня было такое место, где могли бы ответить на все вопросы, я бы, наверное, оттуда попросту не вылезал.

Весь процесс по шагам

История Евгения и Ирины Кузьминых по-своему уникальна. Но в то же время подобных инициатив можно найти немало в Воронежской области. Так, двое братьев 24 и 19 лет за три года создали компанию по продвижению товаров и услуг в интернете. Сейчас у них трудятся порядка 20 сотрудников.

Андрей Демидов, директор центра «Мой бизнес» в Воронеже: «Бизнесу все возрасты покорны. Важно, что мы психологически подготавливаем предпринимателей, ведь много людей имеют классные идеи, но боятся, сомневаются».Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Другой пример: бывший технолог вышел на пенсию, но не захотел просто отдыхать, а решил открыть свою сыроварню в Воронеже.

- Бизнесу все возрасты покорны. Важно, что мы психологически подготавливаем предпринимателей, ведь много людей имеют классные идеи, но боятся, сомневаются. Нужно рассказать, что все это не так уж страшно, и показать, как по шагам происходит весь процесс, - делится Андрей Демидов, директор центра «Мой бизнес» в Воронеже. - Мы хотим создать Дом предпринимателей, куда бизнесмены могут прийти со своими чаяниями. Если правильно выстроить бизнес-процессы и пользоваться государственными гарантиями и услугами, то дело вполне может быть устойчивым. А если предприниматели зарабатывают, для нас это тоже выгодно, ведь они приносят стабильный доход, платят налоги, которые идут на социальное обеспечение региона.

Компьютерная визуализация интерьеров нового центра «Мой бизнес» в Воронеже. Иллюстрация предоставлена Центром «Мой бизнес» в Воронеже

Компьютерная визуализация интерьеров нового центра «Мой бизнес» в Воронеже. Иллюстрация предоставлена Центром «Мой бизнес» в Воронеже

Под крышей нового центра «Мой бизнес» (ул. Свободы, д. 21), на площади более 1100 квадратных метров, будет создана широкая сеть организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства. Это важный шаг: теперь предпринимателю не придется ездить из одного края города на другой – все необходимые «инструменты» будут собраны в единый механизм, который поможет успешно запуститься любому бизнесу.

Например, микрокредитная компания «Фонд развития предпринимательства» и Гарантийный фонд помогут привлекать на льготных условиях кредитные средства. Бизнесмен вправе рассчитывать на сумму до миллиарда рублей.

- С открытием центра «Мой бизнес» предпринимателям не придется обращаться в разные инстанции для получения той или иной услуги. Вся инфраструктура поддержки будет находиться в одном месте, что позволит примерно на 20% сократить временные затраты предпринимателей, - отметил Сергей Корчевников, руководитель департамента предпринимательства и торговли Воронежской области.

Кроме того, в Центре поддержки предпринимательства и Центре поддержки экспорта проводят обучение в рамках программ, тренингов, кустовых семинаров по актуальным для предпринимателей темам. На текущий момент поддержку в центрах получили более трех тысяч предпринимателей.

Фото: Центр «Мой бизнес» в Воронеже.

- В нашем регионе уже более 500 экспортеров только среди представителей малого и среднего бизнеса. Их товары востребованы в 100 странах мира. Это более 600 различных позиций: от тяжелых прессов до сельскохозяйственной техники и даже компьютерных столов для геймеров. Мы постоянно работаем над тем, чтобы как можно больше предпринимателей могли расширить границы сбыта, - подчеркнул Роман Голованев, директор Центра координации поддержки экспорта Воронежской области.

Переговорные комнаты, где предпринимателям обеспечат банковскую конфиденциальность, огромный конференц-зал для бесплатных лекций или территория для коворкинга - все это фундамент для «взращивания» новых предпринимателей. Ведь к финансовой господдержке следует приложить еще и свои соответствующие компетенции. Тогда будет отличный результат.

- Необходимо дать понять предпринимательскому сообществу, что оно не забыто, что государство думает о них, и что эффективные меры поддержки есть, причем в большом количестве. Находясь в диалоге, мы будем внедрять новые услуги, что должно облегчить жизнь нашим предпринимателям. Важно, что эта системная и совместная работа власти, бизнеса и общества позволит создать благоприятную среду для развития экономики нашего региона и увеличит предпринимательскую активность россиян, - подытожил Андрей Демидов.