Все мы делим пополам и один раз: бывшим супругам облегчат разборки с имуществом

Главный смысл поправок — дележка при разводе должна происходить один раз, а не превращаться в долгую мыльную оперу с многочисленными судами.

Как пояснил журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, сейчас общее имущество супругов не рассматривается как нечто цельное. «Бывшие» сначала долго и упорно делят через суд недвижимость, потом счета в банке, потом вспоминают про долги, которые тоже надо поделить.

- В результате судами многократно рассматриваются споры о разделе имущества одних и тех же супругов, - утверждает Крашенинников.

Предлагается усовершенствовать порядок. Сначала выявляется все, что экс-супруги приобрели в браке — а потом это имущество один раз оптом делится. При этом может быть установлено так, что если, допустим, за женой остается квартира, то за мужем — дача, машина и счета в банке, которые по совокупности тянут примерно на столько же, сколько стоит квартира.

Предполагается еще одно интересное новшество. Если имущество сложно поделить, то тот супруг, за которым оно остается, может выплатить другому его или ее долю в рассрочку. То есть не надо обязательно продавать квартиру, чтобы деньги поделить пополам. Можно кому-то остаться в ней жить — и выплачивать постепенно второму стоимость его доли в течение заранее оговоренного периода времени.

Ну и наконец, предлагается изменить процедуру банкротства супругов. Сейчас, если кто-то один из них объявляется или сам объявляет себя банкротов, с молотка уходит все имущество семьи (кроме единственного жилья). Хотят сделать по-другому. Сначала выделяется доля супруга-банкрота в общем семейном имуществе. И только она распродается с торгов в счет долгов. Это важно, например, в случае, если кто-то из супругов зарегистрирован как индивидуальный предприниматель (по долгам ИП он отвечает и своим личным имуществом), а второй к этому бизнесу не имеет никакого отношения и страдает чисто в силу супружеских связей. Будет возможно и совместное банкротство супругов, если у них общие долги, - по их желанию и заявлению.

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