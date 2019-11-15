В центре Москвы открылась уличная фотовыставка

На Гоголевском бульваре можно побывать на необычной уличной фотовыставке «Я работаю!». В экспозиции - снимки 15 людей с инвалидностью, которые успешно развиваются в своих профессиях. Организатор - центр занятости населения «Моя работа».

Все 15 героев фотовыставки успешно трудятся в разных сферах - от искусства до высоких технологий. Среди них - актриса театра, котоняня в частном приюте, массажист, педагог, графический дизайнер, оператор Центра мониторинга общественного мнения при правительстве Москвы.

«Этот проект создавался с любовью и благодарностью к людям, которые, несмотря на трудности, умеют быть счастливыми в любимом городе и успешными в профессии, - отмечают организаторы выставки. - Своим примером они подтверждают, что все можно преодолеть, жить и трудиться, радоваться и созидать».

Все участники проекта выступят в V Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Он пройдет в Москве с 18 по 22 ноября.

Выставку может посетить любой желающий по 2 декабря.