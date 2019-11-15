2019-11-15T15:18:31+03:00
Происшествия

Проректора МГИМО опросили по делу о заказном убийстве Ашота Боляна

Сергей Шитьков видел только внедорожник погибшего экс-чемпиона по тайскому боксу
Анастасия ВАРДАНЯН
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Проректор МГИМО Сергей Шитьков. Фото: mgimo.ruПроректор МГИМО Сергей Шитьков. Фото: mgimo.ru
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Спустя двое суток после убийства 40-летнего экс- чемпиона по тайскому боксу Ашота Боляна в уголовном деле так и не появилось подозреваемых. Напомним, спортсмен был застрелен 13 ноября во дворе дома на Нахимовском проспекте, в котором он жил с семьёй. Все произошло в тот момент, когда погибший вышел из внедорожника "Инфинити". Киллер выстрелил в затылок мужчине. Тело нашли в метре от машины.

Огромный автомобиль с "красивым номером" в тот вечер видели десятки очевидцев. В их числе проректор МГИМО Сергей Шитьков.

Ашот Болян был застрелен вечером 13 ноября на парковке во дворе своего дома.

Ашот Болян был застрелен вечером 13 ноября на парковке во дворе своего дома.

Чемпион мира по тайскому боксу Болян застрелен в Москве.

Как удалось выяснить"КП" в пятницу 14 ноября, его опросили в Следственном комитете.

- Я прохожу как свидетель. Меня никто ни в чем не подозревает. Я видел только машину убитого,- объяснил "Комсомольской правде" Сергей Шитьков.

В день убийства проректор вместе со своим знакомым был недалеко от места происшествия. Следствие вышло на него по госномеру белого "БМВ", пассажиром которого он был.

Тем временем расследование уголовного дела продолжается. По одной из версий, мотивом преступления могла стать дележка денег. "Комсомолка" следит за развитием событий.

В Москве убили спортсмена Ашота Боляна.Злоумышленник выстрелил мужчине в затылок

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ИСТОЧНИК KP.RU

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