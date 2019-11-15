Проректора МГИМО опросили по делу о заказном убийстве Ашота Боляна

Спустя двое суток после убийства 40-летнего экс- чемпиона по тайскому боксу Ашота Боляна в уголовном деле так и не появилось подозреваемых. Напомним, спортсмен был застрелен 13 ноября во дворе дома на Нахимовском проспекте, в котором он жил с семьёй. Все произошло в тот момент, когда погибший вышел из внедорожника "Инфинити". Киллер выстрелил в затылок мужчине. Тело нашли в метре от машины.

Огромный автомобиль с "красивым номером" в тот вечер видели десятки очевидцев. В их числе проректор МГИМО Сергей Шитьков.

Ашот Болян был застрелен вечером 13 ноября на парковке во дворе своего дома.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/743826" frameborder="0"></iframe> Чемпион мира по тайскому боксу Болян застрелен в Москве.

Как удалось выяснить"КП" в пятницу 14 ноября, его опросили в Следственном комитете.

- Я прохожу как свидетель. Меня никто ни в чем не подозревает. Я видел только машину убитого,- объяснил "Комсомольской правде" Сергей Шитьков.

В день убийства проректор вместе со своим знакомым был недалеко от места происшествия. Следствие вышло на него по госномеру белого "БМВ", пассажиром которого он был.

Тем временем расследование уголовного дела продолжается. По одной из версий, мотивом преступления могла стать дележка денег. "Комсомолка" следит за развитием событий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/743729" frameborder="0"></iframe> В Москве убили спортсмена Ашота Боляна.Злоумышленник выстрелил мужчине в затылок

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