«Металлоинвест» расширяет сотрудничество с Трубной металлургической компанией

12 ноября на промышленной выставке «Металл-Экспо» руководство компании «Металлоинвест» подписало целый пакет соглашений с одним из ключевых партнеров– Трубной металлургической компанией. ТМК стала крупнейшим российским потребителем инновационного железорудного сырья, производимого Лебединским ГОКом «Металлоинвеста» – горячебрикетированного железа (ГБЖ)..

«ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ»

Первое соглашение предусматривает поставки около 240 тыс. тонн ГБЖ в 2020 году. Применение ГБЖ в металлургии способствует повышению качества стали и снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Кроме того, был также подписан меморандум о поставке на Волжский трубный завод ТМК около 75 тыс. тонн листового проката для производства труб. На протяжении многих лет металлургический холдинг поставляет предприятиям ТМК заготовку для труб, листовой и сортовой прокат, железорудное сырье.

«Соглашения продолжают многолетнюю историю нашего партнерства, - отметил первый заместитель генерального директора - коммерческий директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев. – ТМК была одним из первых ключевых клиентов «Металлоинвеста» в России, оценивших преимущества использования ГБЖ для производства высококачественной стали. Мы начали поставки ГБЖ на предприятия ТМК в 2015 году, и к концу текущего года суммарный объем поставок достигнет 1 млн тонн. Новые соглашения по ГБЖ и штрипсу подтверждают высокую оценку качества нашей железорудной и металлургической продукции, а также взаимное стремление Металлоинвеста и ТМК к расширению сотрудничества».

В целом на рынке спрос на ГБЖ стабильно растет, поскольку потребность в нем при производстве высококачественной стали увеличивается, а качество лома снижается. В целом за 9 месяцев 2019 года отгрузки ГБЖ «Металлоинвеста» выросли на 5,5%, до 3,6 млн тонн.

«Соглашения позволяют обеспечить предприятия ТМК стабильными поставками качественного сырья с предсказуемым ценообразованием. И в этом смысле сотрудничество с «Металлоинвестом» — это дополнительная гарантия того, что наша компания продолжит выпускать трубную продукцию высокого качества и со специальными характеристиками», — сообщил заместитель генерального директора ТМК Сергей Марченко.

МИЛЛИАРДЫ В МОДЕРНИЗАЦИЮ

Обратим внимание, что «Металлоинвест» на Лебединском, Михайловском ГОКах, Оскольском электрометаллургическом комбинате и «Уральской Стали» увеличивает и модернизирует мощности по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью, внедряет современные технологии и оборудование с низкой ресурсоемкостью и высокой производительностью. За 5 лет в это вложено $2,2 млрд.

О некоторых проектах расскажем более детально.

Комплексные программы развития Лебединского и Михайловского ГОКов нацелены на повышение качества железорудного сырья. Это увеличение содержания железа в концентрате и окатышах при уменьшении содержания диоксида кремния; увеличение механической прочности окатышей; улучшение потребительских свойств ГБЖ (повышение содержания углерода и железа).

На Оскольском электрометаллургическом комбинате (ОЭМК) реализуется комплексная программа повышения качества и клиентоориентированности SBQ (Special Bar Quality, сортовой прокат премиального качества). Программа предусматривает увеличение производственных возможностей ОЭМК по производству SBQ в 2020 году на 300 тыс. тонн в год к уровню 2016 года.

ОЭМК отгружает более 1 млн тонн SBQ в год. Основными потребителями этой продукции являются предприятия автомобильной промышленности, такие как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Volkswagen, Groupe PSA, Renault и другие автомобильные гиганты. Высококачественный сортовой прокат ОЭМК используется для производства наиболее ответственных и высоконагруженных узлов и агрегатов автомобиля, таких как валы двигателей и коробок передач, шестерни, зубчатые колеса, детали рулевого управления, тяги, стойки и пружины амортизаторов.

Один из ключевых потребителей оскольского SBQ – КАМАЗ. В ноябре 2017 года Металлоинвест и КАМАЗ подписали трехлетний меморандум о сотрудничестве в области поставок SBQ. Автозавод размещает на ОЭМК заказы в объеме до 80% от потребности в сортовом прокате. 12 ноября на выставке «Металл-Экспо» ОЭМК получил награду от КАМАЗа в номинации «Лучший поставщик по ритмичности» поставок».

В конце 2019 года планируется завершение важного проекта на ОЭМК – техническое перевооружение машины непрерывной разливки заготовки №3 (МНЛЗ-3). Это позволит улучшить качество непрерывнолитой заготовки, увеличит объемы производства и повысит качество SBQ. Это еще более укрепит позиции «Металлоинвеста» на высокомаржинальном рынке стального проката для автомобилестроения и подшипниковой промышленности.

«БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА»

На «Уральской Стали» проводится масштабная реконструкция производственных мощностей - доменного и электросталеплавильных производств. В этом году завершается проект по модернизации дуговых сталеплавильных печей по технологии FMF (Flexible Modular Furnace). FMF-печь позволяет использовать любые компоненты шихты (жидкий и чушковый чугун, горячебрикетированное железо, металлолом) с возможностью увеличения доли жидкого чугуна до 85%. Без использования электродов и электроэнергии! Применение новейшей технологии FMF позволит уменьшить нагрузку на окружающую среду и повысить эффективность производства «Уральской Стали».

В 2018 году на «Уральской Стали» был запущен высокотехнологичный комплекс «Роликовая термическая печь №1 – роликовая закалочная машина №1», которая позволил освоить новые сорта сталей и улучшить качество листового проката. Предприятие также является поставщиком заготовки для производства железнодорожных колес на Выксунском металлургическом заводе.

ПЕРВЫЙ МИЛЛИОН

На выставке было объявлено, что «Уральская Сталь» поставила Выксунскому металлургическому заводу (ВМЗ) миллионную тонну непрерывнолитой заготовки (НЛЗ) для производства железнодорожных колес. В ознаменование первого миллиона первый заместитель генерального директора - коммерческий директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев вручил руководителю коммерческого департамента ОМК Эдуарду Степанцову памятный подарок.

Поставки НЛЗ осуществляются рамках подписанного в начале 2017 года 10-летнего контракта между «Металлоинвестом» и ОМК. Колесопрокатное производство ВМЗ осуществило полный переход на использование стальной заготовки «Уральской Стали» после вывода из эксплуатации мартеновского цеха в начале 2018 г.

«Наше многолетнее сотрудничество с ОМК – пример взаимовыгодной интеграции металлургических предприятий, - отметил Назим Эфендиев. - Мы гарантируем партнерам стабильность поставок и высокое качество продукции на долгосрочной основе. Это позволяет ОМК с уверенностью наращивать объемы производства и расширять сортамент железнодорожных колес».

«Партнерские отношения связывают Уральскую Сталь и ВМЗ уже более 20 лет. Мы очень рады достижению первой большой вехи теперь и в сотрудничестве по обеспечению Выксунского завода сталью для производства железнодорожных колес. Его результатом стало увеличение качества колесной продукции ОМК и рекордные производственные показатели», - прокомментировал поставку миллионной тонны Эдуард Степанцов.

На ВМЗ в 2015-2016 годах проделали большую работу по подготовке перехода от использования в колесопрокатном производстве собственной мартеновской заготовки к непрерывнолитой, приобретаемой у «Металлоинвеста». Были произведены тестовые партии колес, проведена необходимая сертификация. Мартеновские печи на ВМЗ затушили в 2018 году, что позволило предприятию повысить эффективность производства и снизить нагрузку на окружающую среду.