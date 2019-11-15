2019-11-15T21:10:58+03:00
В мире

В Италии для разведенных мужчин создают приюты

После расставания бывшие жены превращают своих супругов в маргиналов и бомжей
Мария БЕРК
Поделиться:
Комментарии: comments21
Итальянцы, имеющие хорошее образование и высокую профессиональную квалификацию, скатываются к маргинальному образу жизниИтальянцы, имеющие хорошее образование и высокую профессиональную квалификацию, скатываются к маргинальному образу жизниФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

В Италии стали появляться особые пансионаты, где могут жить разведенные мужчины, оставшиеся без крыши над головой. Всему виной бывшие жены. После развода итальянки в 60% случаев получают не только детей, но и общее супружеское жилье. Практически всех новоиспеченных холостяков итальянский суд обязывает содержать и детей, и бывшую супругу.

При этом мужчина должен гарантировать экс-жене такой уровень жизни, к которому она привыкла за время замужества. В среднем сумма таких выплат превышает тысячу евро в месяц. Оказавшись в столь нелегких условиях, разведенные мужчины подчас не только не могут выплачивать неподъемные алименты, но и не находят средств для оплаты съемного жилья.

В итоге, итальянцы, имеющие хорошее образование и высокую профессиональную квалификацию, скатываются к маргинальному образу жизни. Проблема «новых бедных», как называют разведенных мужчин в Италии, признана остросоциальной. «Пансионаты для отцов» сейчас открываются по всей стране. Итальянцы там могут жить не более года. Но на это время им предоставляется крыша над головой, консультации бесплатного психолога и возможность встречаться с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Обучение после 50: востребованное и доступное
Заместитель генерального директора по подготовке кадров Союза «Молодые профессионалы» (ВорлдСкиллс Россия) Светлана Крайчинская рассказала о перспективах программы обучения и переквалификации людей в возрасте 50 и старше
Сменить полуголых моделей на пожилых министров: Король инстаграма решил баллотироваться в президенты США
Ден Билзерян прославился тем, что публикует в соцсетях фото дорогих машин, оружия и себя в окружении обнаженных моделей, а в 2014 году он отличился тем, что скинул порнозвезду с крыши особняка
Новости 24
Супруга Шумахера рассказала о просьбе своего мужа
Умер Валерий Дударев, поэт и лауреат многих литературных премий
При пожаре в жилом доме в Москве погиб ребенок
В Госдуме раскритиковали законопроект о минимальной планке зарплаты бюджетников
Израиль с союзниками из США и Европы отработали «уход» от С-400
В Киеве похитили главу одного из крупнейших украинских банков
Перестрелка в Якутии: один человек погиб, двое получили ранения
МИД РФ опроверг договоренность передать Киеву задержанные корабли до «нормандского саммита»
СК начал проверку по факту смерти российского политика Никиты Исаева
При взрыве автомобиля на севере Сирии погибли 10 человек
"Политическая слепота": Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Голанах и Крыме
В Париже закрыли более 20 станций метро из-за протестов "желтых жилетов"
В России резко упал спрос на сигареты