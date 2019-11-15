В Италии для разведенных мужчин создают приюты

В Италии стали появляться особые пансионаты, где могут жить разведенные мужчины, оставшиеся без крыши над головой. Всему виной бывшие жены. После развода итальянки в 60% случаев получают не только детей, но и общее супружеское жилье. Практически всех новоиспеченных холостяков итальянский суд обязывает содержать и детей, и бывшую супругу.

При этом мужчина должен гарантировать экс-жене такой уровень жизни, к которому она привыкла за время замужества. В среднем сумма таких выплат превышает тысячу евро в месяц. Оказавшись в столь нелегких условиях, разведенные мужчины подчас не только не могут выплачивать неподъемные алименты, но и не находят средств для оплаты съемного жилья.

В итоге, итальянцы, имеющие хорошее образование и высокую профессиональную квалификацию, скатываются к маргинальному образу жизни. Проблема «новых бедных», как называют разведенных мужчин в Италии, признана остросоциальной. «Пансионаты для отцов» сейчас открываются по всей стране. Итальянцы там могут жить не более года. Но на это время им предоставляется крыша над головой, консультации бесплатного психолога и возможность встречаться с детьми.