2019-11-15T17:17:21+03:00
Умные вещи

Уместно и полезно! гид по выбору подарка для руководителя

«-Вот Вы говорите, царь, царь. А Вы думаете, нам, царям, легко? Ничего подобного! У всех трудящихся 2 выходных дня, мы, цари, работаем без выходных. Рабочий день у нас не нормированный!» Несмотря на иронию, говорил Иван Васильевич чистую правду!
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Как правило, руководители компаний или организаций, не зависимо от их размера - чрезвычайно занятые люди. Они работают не только с подчинёнными, но и с акционерами, клиентами, СМИ, властями, общественными организациями. Поэтому угодить такому человеку – знающему цену времени и, соответственно, привыкшему оптимизировать любые процессы в своей жизни – крайне сложно! Но мы постарались и подготовили следующую подборку.

ТРУДОГОЛИКУ – курс от Skillbox

Широкие компетенции сегодня помогают и наладить бизнес, и поддержать разговор с важными партнерами. А еще - понять, как сделать работу сотрудников отделов более эффективной. Чтобы оставаться в тренде в постоянно меняющемся мире и не отставать от конкурентов, нужно регулярно заниматься самообразованием в нужных сферах. Необязательно ходить на шумные лекции в конце рабочего дня, теперь можно уютно устроиться с ноутбуком и чаем в кресле и развивать новые скиллы. В онлайн-университете Skillbox представлены курсы по цифровым специальностям, без понимания которых современному руководителю теперь, увы, никуда. Преподают гуру рынка, а в сообществе платформы можно завести полезные связи: будет вдвойне приятно, если они в будущем поспособствуют какой-то выгодной сделке или контракту.

КНИГОЛЮБУ – подписка на сервис MyBook.

Ведь это крупнейший сервис электронных и аудиокниг по подписке в России и странах СНГ: более 250 тысяч произведений разных жанров - детективы, фантастика, фэнтези, любовные романы, книги по бизнесу, психологии, детская, современная и классическая литература. А премиум подписка даёт возможность читать и слушать книги по одной подписке в любой ситуации: электронные книги - дома с кружкой чая в уютном кресле, аудиокниги - в пробках по дороге на работу, в спортзале, и даже оффлайн, когда вы летите в самолете. Можно выбрать и подходящий срок подписки: на месяц, три месяца или год. Есть также бонус для вдумчивого читателя: все важные цитаты и понравившиеся фразы можно выделить и сохранить в заметках! MyBook ведёт и персональную статистику – фиксирует количество прочитанных страниц и отправляет ежемесячный отчёт на почту.

А ещё сервис рекомендует хорошие книги! Подборки - помощники в выборе подходящих произведений по настроению, теме, сезону, популярности или экспертной оценке. Сервис всегда подскажет, что модно, что почитать в отпуске, зимой и летом, в дороге и дома. Кстати, только в этом сервисе по подписке можно найти максимально полезные (как считают в литературной среде) электронные книги издательства «МИФ»!

ЭСТЕТУ — сертификат от Синхронизации

Ваш руководитель любит посещать выставки в Пушкинском, обсуждать идеи Кафки или новый фильм Соррентино? Этот нестандартный подарок как раз подойдет для настоящих эстетов. В культурно-образовательном лектории “Синхронизация” можно выбрать лекцию из 20 направлений: живопись, кино, архитектура, история, дизайн, музыка и даже философия, физика, биология.

Если у руководителя совершенно нет времени, чтобы отправиться в музей Орсе или Лувр в Париже, то на лекциях можно совершить настоящую культурную кругосветку от Античности до наших времен, научиться понимать искусство и читать картины Матисса, Ван Гога и Врубеля, узнать все тайны и скрытые смыслы живописи Босха, оказаться в эпохе Возрождения и познакомиться с произведениями Леонардо, Рафаэля, Микеланджело. А может, руководитель любит порассуждать о режиссерских приемах Тарантино или Нолана? Тогда лучше погрузиться в мир кинематографа и пройти курс «История кино: сто лет через объектив», заглянуть по ту сторону экрана и узнать, как снимают шедевры. Эти и другие лекции будут доступны по подарочному сертификату лектория. Все, что нужно будет руководителю — это выбрать, в какой сфере он хочет стать настоящим экспертом.

ФАНАТУ ТЕХНОЛОГИЙ – IQOS 3 DUOS

Это технологическая новинка, которая понравится людям, не готовым отказаться от своей привычки, но готовым сделать шаг навстречу новому качеству жизни. Новая модель устройства, в котором гармонично соединилось все лучшие передовые технологии.

IQOS 3 DUOS – это зарядное устройство и держатель в стандартной комплектации. Благодаря обновленному держателю его можно использовать два сеанса подряд без подзарядки, при этом устройство быстрее заряжается, по сравнению с предыдущими моделями. IQOS 3 DUOS оснащен дополнительным светодиодным индикатором, теперь уровень зарядки аккумулятора можно увидеть в полной темноте. Новая модель представлена в пяти благородных цветах - белом, черном, синем, золотом, и в эксклюзивном терракотовом цвете. Как и во всех устройствах, в этой модели используется HeatControl™ – технология, которая позволяет контролировать температуру нагревания до 350°С. Весной 2019 года Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов США (FDA) в своем решении указало, что присутствие электрической системы нагревания на рынке США соответствует целям общественного здравоохранения. Кроме того, стильный дизайн устройства прекрасно дополняет деловой образ своего владельца.

ГУРМАНУ – набор деликатесов в ящике

Не видите смысла дарить руководителю подарок, обвязанный ленточками и бантиками? И не надо! Человека, занимающего высокую должность, действительно сложно порадовать чем-то банальным. Обычно такие люди строги или даже суровы и не откажутся отведать лакомства из мяса диких животных. Вручную изготовленная упаковка, в составе которой только натуральные материалы (дерево), делает акцент на статусность и привилегированность данного подарка. А вес (порядка 7 килограммов) говорит о масштабах и высоком уровне. А сам оригинальный набор состоит из редких колбас – например, мяса медведя с коньяком, из страуса, крокодила, из кабана в горчице, оленя.

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