2019-11-15T19:13:15+03:00
Здоровье

Совместную уникальную операцию провели российские и немецкие врачи во время медицинского конгресса в Гамбурге

7 и 8 ноября 2019 г. в Гамбурге прошел Международный симпозиум по малоинвазивной хирургии (MIC Symposium)
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Российская делегация на конгрессе в Гамбурге.Российская делегация на конгрессе в Гамбурге.
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В нем приняли участие более двухсот специалистов из Германии, Великобритании, Японии и самая большая делегация из России. На конгресс приехали российские хирурги из Санкт-Петербурга, Тюмени, Челябинска, Москвы, Казани, Екатеринбурга, Геленджика, Барнаула и других городов.

Впервые во время симпозиума, который проходит в Германии уже несколько десятков лет, были организованы трансляции показательных операций прямо из операционных залов.

В одной из операций принимал участие Евгений Токаренко, заведующий хирургическим отделением одной из больниц в Геленджике. Проведение сложной лапароскопической операции для 37-летнего немецкого пациента прошло успешно. До этого различные методики лечения его заболевания не приводили к положительному результату, а прием стероидов вызвал осложнения, которые можно было убрать только оперативным вмешательством. Такая форма заболевания считается уже предраковой патологией с высокой степенью риска развития злокачественных образований. «Сложность этой операции объясняется тем, что такая клиническая форма этого заболевания очень редко встречается, – говорит Евгений Токаренко. – Мы не первый год сотрудничаем с нашими немецкими коллегами и совместные операции с лучшими немецкими хирургами – для нас и честь, и ответственность, и профессиональный рост. Благодаря таким совместным акциям мировые стандарты высокотехнологического лечения становятся все более доступными для наших граждан. Многие из этих операций бесплатны в рамках выделенных квот по полисам ОМС. Это и лечение онкологии, и сердечно-сосудистая хирургия».

С немецкой стороны операцию проводил главный врач Клиники общей и висцеральной хирургии медицинского центра «Асклепиос Норд» Асад Кутуп. На вопрос «зачем немецким врачам помощь врачей русских?» он отвечает так: «Мы учимся друг у друга, современная медицина немыслима без этого. Она может развиваться только благодаря обмену мнениями и созданию общих рекомендаций для максимально эффективного лечения пациентов по всему миру. Хирурги России имеют прекрасное образование и зачастую обладают такими знаниями, которых нет у европейских врачей. Многих из присутствующих на конгрессе русских врачей я имею честь называть своими друзьями».

Асад Кутуп не раз приезжал и в Россию на международные симпозиумы, организуемые концерном «Асклепиос» и немецкой компанией «Рулаком консалт» – официального сервисного партнера медицинского «Асклепиос» в России. Когда он впервые побывал в нашей стране, ему пришлось принять участие в сложной операции в Санкт-Петербурге. «Тогда мы с российскими коллегами решили непременно продолжить совместные операции – они приезжали оперировать в Гамбург, а я стал часто ездить в Россию. Я многое перенял у них их и внедряю это в своей клинике», – рассказывает Кутуп.

Одним из самых сложных случаев, который недавно оперировал доктор Кутуп в Казани, был рак поджелудочной железы с инвазией сосудов – в них вросла опухоль головки поджелудочной железы и при операции надо было не только удалить опухоль, но и реконструировать эти сосуды – это филиграннейшая работа. А на симпозиуме в Барнауле им был представлен случай удаления нейроэндокринной опухоли поджелудочной железы у 15-летней девочки. Для каждого возраста действуют свои протоколы лечения, но детской протокол применительно к этому случаю не давал результата. Тогда немецкие врачи решили применить взрослый протокол и перестроили систему химиотерапии –опухоль уменьшилась и девочку успешно прооперировали. Сегодня она полностью здорова, и постоянно общается с вылечившим ее врачом. В Барнауле, уже после ее выздоровления, они встретились как раз в день ее рождения. Второе рождение ей подарил Асад Кутуп.

Трансляция операций онлайн.

Трансляция операций онлайн.

Андрей Анисимов, главный хирург и трансплантолог Республики Татарстан, также принимавший участие в уникальной совместной операции в Гамбурге, подчеркивает, что болезни не имеют границ и совместная работа хирургов – это путь к спасению пациентов: «Немецкие коллеги накопили чуть больший опыт в области инвазивной хирургии. Мы стремимся его перенимать. Те мастер-классы, которые немецкие хирурги провели в наших клиниках этим летом в Казани, российские врачи не просто повторяют, они творчески развивают их, и это дает толчок определению новых хирургических стандартов лечения во всем мире».

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