Надежное плечо: на что могут рассчитывать предприниматели Рязани

Создание в регионе благоприятного бизнес-климата, оказание всесторонней помощи предпринимателям - это часть национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса. В его рамках 25 февраля 2019 года был создан центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Он работает в Рязани по адресу: Солотчинское шоссе, дом 2 и в режиме «единого окна» предоставляет целую сетку услуг, за которые раньше людям, имеющим свое дело, приходилось платить, причем немалые деньги.

Работаем быстро и дистанционно

Директор автономной некоммерческой организации «Центр бизнеса Рязанской области» Лариса Сидоренко рассказала «Комсомолке», насколько центр «Мой бизнес» может быть полезным с практической точки зрения:

- Мы организовали свою работу таким образом, чтобы подать заявку предприниматель мог дистанционно. Сделать это можно как через наш сайт, так и по телефону. По сути, к нам приезжают уже тогда, когда необходимо получить саму услугу, до этого все общение, как правило, происходит удаленно. Это удобно как самим представителям бизнеса, так и сотрудникам нашего центра - так мы имеем возможность дать консультации как можно большему числу обратившихся. Все взаимодействие ведется в электронном виде.

Разветвленная сеть

В региональную систему поддержки предпринимательства входят восемь различных организаций, объединенных общей вывеской «Мой бизнес»: Региональный интегрированный центр, Госфонд развития промышлености, Гарантийный фонд, Рязанский областной фонд поддержки малого предпринимательства, Региональный центр развития субконтрактации, Центр поддержки предпринимательства, Центр поддержки экспорта и Региональный центр инжиниринга. Несмотря на порой громоздкие названия этих организаций, в целом задача у всех одна - помочь предпринимателям в ведении бизнеса, расширяя рынки сбыта их продукции и услуг.

Директор организации Лариса Сидоренко рассказала «Комсомолке», насколько центр «Мой бизнес» может быть полезным с практической точки зрения.

- Кроме головного центра в Рязани, у нас есть сетка муниципальных центров поддержки предпринимательства, работающих в 27 муниципалитетах, - продолжает рассказ Лариса Васильевна. - Не везде картина ровная. Так, в четырех муниципальных образованиях юридически такие центры созданы, но пока что в них не могут подобрать директоров. Но эти районы все равно у нас не обделены, мы туда регулярно выезжаем, рассказываем о мерах господдержки, стараясь охватить весь регион.

Упомянутый выше Центр поддержки предпринимательства Рязанской области позиционируется как фронт-офис центра «Мой бизнес». Это первая ступень всей поддержки, с него она, собственно говоря, и начинается.

- Обратившись сюда, люди могут получить исчерпывающую информацию о мерах поддержки предпринимательства, узнать о существующих программах, получить консультацию и при необходимости взять направление на дополнительную консультацию. В первую очередь предпринимателей Рязани интересуют юридические вопросы ведения бизнеса, его финансовые аспекты, вопросы оптимизации налогообложения и бухучета, маркетинговые консультации.

И людей посмотреть, и себя показать

Одним из ключевых направлений работы центра, по словам Ларисы Сидоренко, стала организация участия рязанских предпринимателей в межрегиональных и международных выставках:

- Мы берем на себя оплату аренды выставочных площадей и организации стендов. Благодаря участию в выставках рязанские предприниматели расширяют географию своего бизнеса. Все, кто приезжает на такие смотры, возвращаются оттуда с выражениями заинтересованности и как минимум с одним новым контрактом. Очень важное направление работы нашего центра - услуги сертификации и патентования. Те, кто желает зарегистрировать свой бренд, могут это сделать у нас абсолютно бесплатно. Для того чтобы не повторить уже зарегистрированный товарный знак, наши специалисты проводят патентный поиск. Это позволяет нашим деловым людям не нарваться на многомиллионные претензии от других игроков рынка. Предприниматель должен лишь оплатить госпошлину, а все остальное за него сделаем мы.

Все услуги в центре «Мой бизнес» предоставляются в режиме «одного окна». Заявку на услуги и меры поддержки можно оставить как в офисе центра, так и дистанционно.

Лариса Сидоренко отметила, что деловая инфраструктура активно развивается в регионе с 2011 года. До этого года все было завязано на Гарантийный фонд Рязанской области и Государственный фонд развития промышлености Рязанской области. Теперь же, создав новое юридическое лицо в виде автономной некоммерческой организации и взяв все лучшие наработки по поддержке малого бизнеса и объединив их под единой вывеской «Мой бизнес», эту работу стало возможно проводить с гораздо более высокой результативностью.

КОНКРЕТНО

Чтобы не быть голословными, приведем несколько успешных примеров оказания поддержки малому и среднему бизнесу в Рязанской области.

Среди первых успехов центра «Мой бизнес» - оказание поддержки рекламному агентству «Тема». Благодаря мерам господдержки у агентства появилось новое и уникальное подразделение - анимационная студия «Тема», уже сегодня сумевшая выйти за рамки региона, став полноценным игроком на российском рынке.

Компания «Касимовсетеснасть» благодаря сотрудничеству с центром «Мой бизнес» смогла значительно расширить географию бизнеса по изготовлению рыболовных сетей. Их хорошо теперь знают в городах - центрах российского рыболовства, а их качественная продукция востребована теперь не только в России, но и за рубежом.

Компания «Бизнес-Идея», до этого занимавшаяся исключительно полиграфией, за счет мер господдержки смогла успешно выйти на рынок производства детского текстиля. Они уже представлены на рынке Республики Беларусь, а недавно заключили многомиллионный экспортный контракт на поставку текстиля.

Производитель светового оборудования «Кубометр света» с производством в селе Вышгород благодаря участию в различных выставках смогла получить более двадцати контрактов от российских компаний на реализацию освещения, а также попала со своей продукцией на прилавки французской сети строительных гипермаркетов «Леруа Мерлен».

И это далеко не полный список успешных примеров взаимодействия рязанских предпринимателей с центром «Мой бизнес».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

• По данным, предоставленным «Комсомолке» в региональном министерстве промышленности и экономического развития, сегодня Центр поддержки предпринимательства Рязанской области оказывает 21 вид различных услуг. В текущем году в центр обратились 755 представителей малого и среднего бизнеса, получивших 2573 услуги.

• Рязанский центр поддержки экспорта оказывает 11 видов услуг, и в этом году в него обратились 284 предпринимателя, которым оказали 740 услуг.

• Региональный центр инжиниринга оказывает 52 вида услуг, и в него обратилось уже 400 субъектов бизнеса, получивших 490 услуг.