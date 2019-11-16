В Москве набирают добровольцев для полета к другим планетам

Конечно, пока это только эксперимент, симуляция полета. Но очень-очень приближенная к реальности. На основе таких «полетов» ученые Института медико-биологических проблем РАН составляют рекомендации по психологическому климату и улучшению работоспособности космонавтов во время длительных экспедиций.

18 ноября начнется сбор заявок добровольцев, желающих принять участие в очередных этапах эксперимента «SIRIUS-20/21». Будут набираться экипажи для полугодового и годового «полетов». Что это за «полеты»? В специальных отсеках на территории института, практически полностью имитирующих космический корабль (разве что невесомости нет), экипажи будут репетировать полет на МКС или к другим планетам.

Программа экспедиций предполагает выход за орбиту Земли, перелет до условной планеты, облет ее для поиска места приземления, Затем – высадка «посадочного модуля», проведение научных исследований. А еще прием транспортных кораблей и дистанционное управление роботами, которые будут строить базу на условной планете.

Каждый экипаж будет состоять из шести человек, минимум две женщины и два мужчины будут в каждой команде. Возраст - от 28 до 55 лет. Понятно, что добровольцы должны быть здоровы, у них должно быть высшее образование. И рост не более 180 см.

Фото предоставлены ИМБП РАН

В экипаже должен быть врач, инженер, ученый, программист. Отдельное требование - знание английского языка на уровне, «обеспечивающем профессиональное и бытовое общение». Приоритет у тех, кто работал или работает в авиационной или ракетно-космической отрасли. Скорее всего в составе экипажей будут иностранцы.

Проект проводится совместно с Программой исследований человека НАСА и в кооперации с учеными из Германии, Франции, Италии и других стран.

Те, кто готов принять участие в эксперименте, должны выслать анкету и краткую биографию на электронный адрес info@imbp.ru. К письму нужно прикрепить одну или две фотографии. Те, кто пройдет заочный этап отбора будут приглашены на медицинское и психологическое тестирование врачебно-экспертной комиссией ИМБП РАН.