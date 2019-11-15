Откуда берутся «сенсации» про «Новотранс»?

Информационные интернет-ресурсы иногда поражают воображение. Недавно неизвестные авторы малопосещаемых сайтов синхронно провели «расследование» и выдали ни много ни мало новость дня на одну и ту же тему. Якобы компанию «Новотранс» (крупнейший перевозчик угля) проверяют на предмет многомиллиардных хищений, отмывания денег и фиктивных перевозок… нефти и нефтепродуктов.

Видимо, эти сайты что-то о себе не договаривают. Вопреки их посещаемости, стремящейся к нулю, новость не затерялась в пространствах интернета, а была тут же подхвачена и разнесена в информационном пространстве несколькими телеграмм-каналами и рядом СМИ - словно была опубликована на каком-нибудь глобальном ресурсе.

Наверняка многие до этого даже и не знали, что такое «Новотранс», и чем он занимается. Для справки: «Новотранс» — один из крупнейших операторов грузового железнодорожного подвижного состава России и стран СНГ. В 2018 году его объем перевозок превысил 36 млн. тонн, грузооборот - 146 млрд. тонно-километров. За последние три-четыре года компания чуть ли не удвоила перевозки и грузооборот. Кстати, растиражированный «факт» о фиктивных перевозках компанией нефти и нефтепродуктов может вызвать только смех: у нее на балансе нет цистерн, что исключает возможность оформить «липовую» перевозку. Хотя нет, технически это возможно, но для этого надо обладать неадекватностью высшего уровня, чтобы оформить такой явный подлог.

Про деньги: чистая прибыль «Новотранса» в прошлом году превысила 8 млрд. рублей, его активы оцениваются в 35 млрд. рублей.

Впрочем, здесь интересны не достижения компании, а то, почему ее так синхронно, топорно и напропалую попытались высветить в негативном контексте? Вывод напрашивается только один: «Новотранс» явно кому-то мешает. А это, как правило, те, с кем бизнес идет со скрипом: обязательства по договору не выполняют, долги не платят. В «Новотрансе» связывают публикации со спором, который компания ведет с одним из контрагентов.

В этом году «Сибантрацит Логистик» в одностороннем порядке расторг договор с «Новотранс», от которого в течение двух лет исправно получал подвижной состав под перевозку угля. Представители «Новотранса» пытались решить проблему на переговорах, однако «Сибантрацит» занял жесткую позицию. Естественно, разрешением ситуации занялся суд.

И вот в октябре и ноябре 2019 года исковые требования группы компаний «Новотранс» о взыскании договорной неустойки были удовлетворены. Только по двум делам «Сибантрацит Логистик» оказался должен сотни миллионов рублей. А может случиться так, что будет больше миллиарда, если Арбитражный суд Москвы вынесет аналогичные решения еще по остальным делам.

Тем временем «Новотранс» готовит очередные иски к «Сибантрацит Логистик» за отказ от погрузки.