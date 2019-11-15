2019-11-15T20:45:47+03:00
В мире

С холода на холод: шпиона встречают дома прохладно

Фруде Берг возвращается в Норвегию после двух лет в Лефортово
Алексей ВАРЕНОВ
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Фруде Берг был активным участником российско-норвежских приграничных контактов, организовывал культурные фестивали и вообще считался другом РоссииФруде Берг был активным участником российско-норвежских приграничных контактов, организовывал культурные фестивали и вообще считался другом России
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Сегодня в 11 часов в Вильнюсе закончилась история норвежского пенсионера, который провел два года в российской тюрьме за шпионаж. Фруде Берг был передан литовскими властями норвежским дипломатам. В Литве бывший полицейский из северного Киркенеса оказался после помилования российским президентом и обмена, в результате которого на Родину вернулись два российских гражданина, находившихся в литовских застенках.

Началась эта история 5 декабря 2017 года, когда приехавший в Москву за новогодними подарками 64-летний норвежский пенсионер был арестован на улице и препровожден в Лефортово. В Норвегии, особенно на севере страны, многие были в шоке — Фруде Берг был активным участником российско-норвежских приграничных контактов, организовывал культурные фестивали и вообще считался другом России. Выждав несколько месяцев и не заметив попыток норвежских властей его освободить, пенсионер признался в том, что был курьером норвежской военной разведки и привез в Москву конверт с деньгами для какого-то агента. Своим признанием он удивил своих соотечественников еще больше, многих — разочаровал. А своих нанимателей вообще огорчил, подробно рассказав российскому суду историю своего романа с разведкой.

Север Норвегии малонаселён, оленей едва ли не больше, чем людей и все друг друга знают. Поэтому за Берга его друзья и сограждане действительно переживали. Одновременно появилось много вопросов к норвежским властям: политиков обвиняли в том, что они мало делают для возвращения Берга домой, а к военным претензии были еще серьезнее: через границу со шпионским заданием они отправили совершенно неподготовленного человека, к тому же весьма пожилого. Полученные по решению российского суда 14 лет заключения для Фруде Берга могли вполне стать пожизненным.

На момент написания статьи Берг еще не встретился с семьей. Видимо, к нему у норвежских властей тоже есть вопросы, хотя официальные лица подчеркивают, что он вернется в страну свободным человеком. Вопрос — героем ли? На это счет единого мнения нет. Кто-то ждет его с радостью, кто-то — с раздражением, Ведь “друг Фруде” разрушил доверие и нанес ущерб дружеским приграничным отношениям, которыми северные норвежцы дорожат. Недаром месяц назад здесь так широко и на высоком уровне отметили 75 лет освобождения советскими войсками севера Норвегии от нацистских оккупантов. Север помнит…

Хельсинки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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