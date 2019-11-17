2019-11-17T01:35:44+03:00
Экономика

Из-за осеннего паводка на ГЭС Волжско-Камского каскада открыли затворы плотин

Экологи считают, что это может повлечь за собой нехватку воды весной 2020 года
Анна ГЛАДКИХ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пропуск паводковых вод на ГЭСПропуск паводковых вод на ГЭСФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Плюсовые температуры в начале ноября привели к таянию уже выпавшего снега в верховьях Волги и Камы, что вместе с дождями привело к резкому росту притока воды в водохранилищах. Приток воды с верховьев Волги сравним с притоком в начале весны.

В связи с сильным притоком воды с 11 ноября большинство водохранилищ Волжско-Камского каскада переведены на транзитный режим работы, то есть пропускают столько же воды, сколько приходит в водохранилища.

Соответствующие указания дали энергетикам в Росводресурсах.

Тем самым в водохранилищах удерживается уровень воды вблизи отметки нормального подпорного уровня. В тех случаях, когда приток превышает пропускную способность гидротурбин, излишки воды пропускаются через водосбросы.

Осенний паводок — это достаточно редкое явление. За последние шестьдесят лет сбросы воды свыше турбинных в это время осуществлялись всего два раза: в 1990 и в 2012 годах.

В настоящий момент водосбросные плотины открыты на Рыбинской, Нижегородской, Камской, Жигулевской и Саратовской ГЭС.

В свою очередь, сброс воды повлек и повышение уровня воды ниже плотин. Так у Самары зафиксировали показатели 29,57 – 30,1 метра. Это наибольший показатель за весь период наблюдений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Росэнергоатом: новейший энергоблок №7 Нововоронежской АЭС на 30 дней раньше срока сдан в эксплуатацию
На Нововоронежской АЭС (г. Нововоронеж Воронежской обл., филиал Концерна «Росэнергоатом», входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»)
Калининская АЭС достигла значительного прогресса в области обеспечения технической поддержки энергоблоков – эксперт МАГАТЭ
Деятельность Калининской АЭС в области обеспечения технической поддержки энергоблоков, а также управления конфигурацией и модификациями систем и оборудования соответствует требованиям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Новости 24
США осудили власти Ирана за попытку отключить в стране интернет
В ООН назвали основные причины смертельных ДТП в России
Власти Боливии освободили военных от ответственности применение силы против протестантов
В Киеве два человека погибли при взрыве в общежитии
Пресс-секретарь Трампа рассказал о состоянии президента после прохождения медобследования
Россияне не увидят один из красивейших метеорных потоков осени из-за убывающей Луны
Украинское правительство сняло ограничение на рост тарифов на отопление и горячую воду
В Бельгии мигрант с палкой напал на прохожих
В США пять человек погибли в результате перестрелки в жилом доме
Советник Зеленского сообщил о завершающем этапе передачи кораблей, задержанных в Керченском проливе
Врачи прокомментировали смерть Никиты Исаева
Житель Великобритании разбогател, пытаясь развлечь жену
В Киеве оставшиеся без отопления жители перекрыли дорогу
Под колесами поезда умерла 18-летняя чемпионка Украины по боксу
«Счастливчик»: в соцсети завидуют жителю Нью-Йорка, который снял танцующего Феникса в роли Джокера
Россия проиграла Бельгии 1:4 в предпоследней игре отбора Евро-2020