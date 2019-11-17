Из-за осеннего паводка на ГЭС Волжско-Камского каскада открыли затворы плотин

Плюсовые температуры в начале ноября привели к таянию уже выпавшего снега в верховьях Волги и Камы, что вместе с дождями привело к резкому росту притока воды в водохранилищах. Приток воды с верховьев Волги сравним с притоком в начале весны.

В связи с сильным притоком воды с 11 ноября большинство водохранилищ Волжско-Камского каскада переведены на транзитный режим работы, то есть пропускают столько же воды, сколько приходит в водохранилища.

Соответствующие указания дали энергетикам в Росводресурсах.

Тем самым в водохранилищах удерживается уровень воды вблизи отметки нормального подпорного уровня. В тех случаях, когда приток превышает пропускную способность гидротурбин, излишки воды пропускаются через водосбросы.

Осенний паводок — это достаточно редкое явление. За последние шестьдесят лет сбросы воды свыше турбинных в это время осуществлялись всего два раза: в 1990 и в 2012 годах.

В настоящий момент водосбросные плотины открыты на Рыбинской, Нижегородской, Камской, Жигулевской и Саратовской ГЭС.

В свою очередь, сброс воды повлек и повышение уровня воды ниже плотин. Так у Самары зафиксировали показатели 29,57 – 30,1 метра. Это наибольший показатель за весь период наблюдений.