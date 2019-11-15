Ледовое доминирование: Медведева победила Трусову в короткой программе

«Мегаспорт» даже в рабочий день был заполнен до отказу. Любители фигурного катания с нетерпением ждали московский этап, и наши спортсмены не подвели.

Одиночники

Первым на лед вышел дебютант Гран-при Макар Игнатов, который четко откатал программу с двумя четверными и очень долго был ориентиром для других спортсменов. К нему вплотную подобрались несколько спортсменов, но обойти смогли лишь два других наших фигуриста – Александр Самарин и Дмитрий Алиев.

Первым на лед вышел дебютант Гран-при Макар ИгнатовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самарин в своей сложной программе допустил пару ошибок (в том числе упал после четверного флипа), а так мог бы оторваться от соперников. А Алиев в какой-то момент, прямо по ходу программы, упростил один из каскадов (вместо четверного прыгнул тройной), но потом все же исполнил четверной тулуп и сложности хватило для чистого второго места. Игнатов – третий. Но в сотых баллах от него еще три фигуриста – японец Уно, латвиец – Васильев и канадец Нгуен. Да и лидер недалеко. Так что все будет решаться в произвольной программе.

Танцы

Серебряные призеры чемпионата мира Виктория Синицина - Никита Кацалапов великолепно исполнили свою программу и сорвали овации. А ведь несколько лет назад, когда их пара только образовалась (дуэт Ильиных – Кацалапов распался полосе Олимпиады в Сочи), их чуть ли не освистывали в Москве. И вот новое признание. На прошлом этапе Гран-при Синицина – Кацалапов выиграли «золото». До повторения успеха остался еще один танец.

Виктория Синицина - Никита Кацалапов великолепно исполнили свою программу и сорвали овацииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Девушки

Рекордсменка мира Александра Трусова, прославившаяся своими четверными прыжками, накануне старта московского этапа сказала, что готова соревноваться с мужчинами. Мол, сложность программы позволяет.

Но в короткой программе у девушек четверные фактически запрещены, и мы увидели Трусову без элементов ультра-си. Саша явно волновалась, упала еще до начала программы. Но потом каталась хорошо, хотя и заменила по ходу один прыжок, набрала отличные баллы, но никого не поразила.

Александра Трусова сказала, что готова соревноваться с мужчинамиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Я не знаю, почему упала в начале проката. Но из-за этого часть волнения ушла, мне стало легко и приятно кататься, - сказала Трусова после проката.

А потом на лед вышла любимица публики Евгения Медведева и зал замер. Евгения показала великолепное безошибочное женское катание, за что ей логично выставили лучшие оценки. Двукратную чемпионку мира провожали продолжительными аплодисментами. Но завтра Трусова начнет крутить свои четверные, которых у Медведевой в арсенале нет…

Медведева победила Трусову в короткой программеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фигурное катание. Гран-при. Пятый этап. Кубок Ростелекома. Москва, 15 ноября

Мужчины. После короткой программы. 1. Александр Самарин – 92,81. 2. Дмитрий Алиев – 90,64. 3. Макар Игнатов (все – Россия) – 87,54

Танцы. После ритмического танца. 1. Виктория Синицина / Никита Кацалапов (Россия) – 86,09. 2. Пайпер Джиллс / Поль Пурье (Канада) – 82,56. 3. Сара Уртадо / Кирилл Халявин (Испания) – 72,01… 6. Анастасия Шпилевая / Григорий Смирнов – 67,04. 7. Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин (оба дуэта – Россия) – 66,52.

Женщины. После короткой программы. 1. Евгения Медведева – 76,93. 2. Александра Трусова (обе – Россия) – 74,21. 3. Мария Белл (США) – 67,11… 11. Станислава Константинова (Россия) – 54,36

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Гран-при по фигурному катанию в Москве. День первый (подробности)