Вопрос дня: А что лично вы терпеть не можете?

Александр КОНОНОВ, старший научный сотрудник Института системного анализа РАН:

- Срамословия терпеть не могу. То, что происходит с русским языком в СМИ, в других общественных сферах. Раздражает это страшно.

Олег СИРОТА, сыровар:

- Я как православный христианин не выношу, когда оправдывают преступления против детей и пропагандируют гомосексуализм. И еще терпеть не могу, когда заявляют, что мы в России что-то не можем производить - да все мы можем!

Вадим ДРОБИЗ, глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя:

- Я глубоко не толерантный человек. Считаю, лучше правда в лицо, чем притворная улыбка на роже как символ западного мира. Не признаю ложь во спасение. Это слишком удобный термин, который придумали фарисеи. Вокруг все врут, 90 процентов людей.

Александр БРОД, глава Московского бюро по правам человека:

- Некоторые воспринимают толерантность как терпимость - ударили, а ты подставь другую щеку. Нет, главное - услышать иную точку зрения, умение вести диалог. Этого не хватает в наше жестокое, агрессивное время. Я не приемлю хамства, лицемерия, агрессии. Мой профессор Лев Финк использовал термин «тупосердие». Это и черствость, и жестокость.

Андрей КАБАНОВ, фонд «Город без наркотиков»:

- Ненавижу подлость. Откуда взялась толерантность - русский биолог в 50-е годы живым организмам впрыскивал яд и наблюдал способность к его усвоению. Когда яд усваивался - он это назвал толерантностью. Что в полной мере отражает смысл этого определения. Лично я глубоко не толерантен. Я это приравниваю к греху. Недопустимо возводить грех в закон. Ненавижу пороки - в других и в себе.

Виктор СЕРГЕЕВ, автомеханик:

- Терпеть не могу, когда домашние утром зубы почистят, а тюбик пасты не закроют и так бросят. Мелочь, а раздражает ужасно!