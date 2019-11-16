2019-11-15T22:18:18+03:00
Телевизор

Жила-была одна баба

Яна Рудковская, героиня реалити-шоу «ЯнаCупер», - хорошая женщина. Отчего ж не получается ей сочувствовать?
Сергей ЕФИМОВзав. отделом
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Героиня шоу рискнула показаться зрителю в домашнем, по-простому. Фото: youtube.comГероиня шоу рискнула показаться зрителю в домашнем, по-простому. Фото: youtube.com
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Ты завтракаешь на серебре, и слуги каждый день меняют в вазах цветы, которые ты подбираешь под цветовую гамму блюд. Прошлое больше не беспокоит ни тебя, ни прессу, насущные задачи давно выполнены - живи да радуйся. Но нет-нет да побежит по озеру души рябь. Хочется шампанского и плакать. Так плачет пьяный десантник в ночь на 3 августа, уставший быть веселым и мускулистым. Вот вы все хихикаете, а кто спросит, сколько по дороге к яичнице с черной икрой было боли? Никто. Всем хочется сочувствия и понимания, даже железным с виду леди. Побыть обычной русской бабой. «В программе нет сценария, это настоящая реальность, - обещала героиня. - Я хочу показать свою жизнь изнутри, без купюр - такой, как она есть на самом деле».

Вопрос только в том, сколько найдется желающих посмотреть, как нелегко живется красивой богатой женщине, у которой из проблем только нерадивый обслуживающий персонал, в меру избалованный ребенок и слегка бурчащий супруг. Судя по первым рейтинговым сводкам, пока таких немного: шоу на прошлой неделе не вошло в десятку самых популярных программ канала «Супер». Сценаристы этого как бы несценарного проекта, конечно, стараются: в первой серии подговорили безотказного Киркорова дуться на героиню, сын топает ножкой, супруг сбежал на дальний кордон к отцу, друзьям и овечкам - не самая плохая драматургия, но все жизненные трудности героини сводятся к тому, что иногда ей становится грустненько. В шесть утра ей не вставать, между работой, домом и детсадом не разрываться, до получки у соседей не одалживать.

Задача, видимо, была в том, чтобы сделать шоу «на слезе» - предельно искренним, но тут уж нашла коса на камень: первооснова и шоу-бизнеса, откуда Рудковская родом, и современного ТВ - как раз лицемерие, искренность телеэфиру чужда и враждебна.

Телевидение, проигрывающее онлайну, отчаянно ищет новые формы, пытается возродить старые жанры, но вместо реалити получается сериал, мелодрама канала «Россия 1». Только по канону героиня должна быть несчастной и гонимой, а тут с несчастьем как-то не задалось. Зрительниц (сложно представить в составе аудитории «ЯнаCупер» мужчин) опять и опять зовут окунуться в гнилостный мир героев журнала Tatler, отчего-то полагая, что он прекрасен и манящ. Показывать типичного человека в типичных обстоятельствах, дабы зрители ассоциировали себя с экранными персонажами, наше ТВ (в отличие, кстати, от украинского, где полнейший разгул реалити, одно «Папа попал» чего стоит) не рискует: вдруг жизнь вырвется из-под контроля и это все обретет смысл. Не дай бог.

Барыне грустно. Подавайте завтрак.

«ЯнаCупер».

По субботам, 17.00, Супер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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