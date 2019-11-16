2019-11-15T22:20:51+03:00
Спорт

Дьяволы в деталях

Сборные России и Бельгии уже завоевали места на Евро-2020. Но у матча множество важных интриг
Павел САДКОВ
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Главная ударная сила сборной - Артем Дзюба.Главная ударная сила сборной - Артем Дзюба.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Их называют «Красные дьяволы». То ли за красную форму, то ли за то, что время от времени они играют невероятно. Бельгия - страна крохотная, но в отдельные исторические периоды у них просто фантастическая сборная. Сейчас как раз такой период. Они стали третьими на ЧМ-2018 в Москве. А по потенциалу считались претендентами на титул.

Матч в Санкт-Петербурге (16 ноября, 20.00, прямая трансляция на Первом канале) между нашими и бельгийцами совершенно точно событие не рядовое. Сейчас Бельгия опережает нас на три очка (за счет победы над сборной России со счетом 3:1 в первом круге). И если наши выиграют с нужным счетом (больше двух мячей или 2:0), то, скорее всего, займут первое место в группе (официально оформить его надо еще будет 19 ноября в гостевой игре с Сан-Марино). Первое место дает преимущество при жеребьевке чемпионата Европы, очки в рейтинге ФИФА и уважение всего футбольного мира. Команда Станислава Черчесова уже влюбила в себя страну, навела шороху на ЧМ-2018. Но мы еще не в элите мирового футбола. Для этого нужно и Бельгию обыгрывать, и на Евро показать зубы и результат (в любом порядке).

Шансов на победу, кстати, немного. Бельгия точно сильнее по составу и всегда механически мотивирована.

Наши сильны эмоциями. И полными трибунами питерского стадиона, на котором, к слову, уже летом пройдут матчи чемпионата Европы (озаботьтесь покупкой билетов на официальном сайте УЕФА).

Сборная России по футболу сейчас сама по себе звезда. И любой слух, любая новость требует обсуждений, разговоров, домыслов.

Например, на минувшей неделе стало известно, что Черчесов встречался с вратарем ЦСКА и героем прошлогоднего чемпионата мира Игорем Акинфеевым. Предмет переговоров - возвращение Игоря в ворота сборной на Евро. Акинфеев завершил выступления за сборную в прошлом сентябре. Травмы, возраст (33 года). Все отнеслись к решению Игоря с пониманием. Но он по-прежнему сильнейший вратарь страны. И его опыт нужен Черчесову. И хотя вроде бы в воротах у нас все хорошо (на этой позиции окончательно закрепился бразилец с русским паспортом из «Локомотива» Гильерме, да и замена ему, если что, есть), все-таки Акинфеев - это символ сборной, ее успехов. Он звезда для нынешнего поколения футболистов. Согласится? Скорее всего, ответ мы узнаем ближе к лету.

- Станислав Саламыч, что у нас с обороной? - Стабильности нет... Фото: instagram.com

- Станислав Саламыч, что у нас с обороной? - Стабильности нет... Фото: instagram.com

А еще была история про форму. На прошлой неделе представили футболки, в которых россияне должны будут выступать на чемпионате Европы. И они как-то сразу всем не понравились. Все заметили, что флаг на окантовке рукава перевернут (а у немцев, например, которым форму делает та же фирма, он в нормальном положении). И сама футболка показалось простоватой, скучной. А Тина Канделаки и вовсе посетовала на то, что сшита форма небрежно. В итоге продажи новой формы заморожены, а команда с Бельгией и Сан-Марино сыграет в старых футболках (по официальной версии, так оно изначально и планировалось).

Вне зависимости от результата матча с бельгийцами ближайшие полгода мы будем говорить о сборной много. Но если Бельгию обыграть удастся, то эти разговоры будут более радужными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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