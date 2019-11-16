Если хорошо питаться, в метро можно уступать место сразу двум старушкам
Взял от жизни все, что и было установлено в ходе обыска.
* * *
Инстаграм. Скандал в соцсетях: Ольга Бузова села на шпагат Волочковой.
* * *
- А помните, как раньше мужчины были готовы ради женщины на все что угодно!
- Да, не те женщины пошли, не те...
* * *
GPS-навигатор - Моисею:
- Через 8 лет поверните налево.
* * *
- Эх, девчонки, зря мы в школе физкультуру прогуливали: там, оказывается, через козлов учили перепрыгивать!
* * *
- Ой! Ух ты, какая малюсенькая прелесть! Какая хорошенькая! Это моя зарплата?! С ума сойти!.. Дайте две!
* * *
В Одессе.
- Ой, а нас вчера обокрали!
- И шо, вы вызывали полицию?
- Вызывали. Говорят, шо не они...
* * *
Адам и Ева могли быть идеальной супружеской парой: Адаму не приходилось слушать рассказы о мужчинах, за которых она могла бы выйти замуж, а Еве - о том, как хорошо готовила его мама.
* * *
«За каждым великим мужчиной стоит великая женщина!»
(Из книги «Как правильно стоять в очереди к психиатру».)
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Мужик с бодуна долго смотрит на два разных носка у себя на ногах... Наконец изрекает:
- Властью, данной мне свыше, объявляю вас парой!
* * *
- Товарищ инспектор! А вот если я надену шлем, то можно мне на машине не пристегиваться ремнем, ездить без двери, без домкрата, без аптечки, с одной исправной фарой и на двух колесах? Нет?! А почему на мотоцикле можно?
ИСТОЧНИК KP.RU