2019-11-15T22:36:01+03:00
Анекдоты

Если хорошо питаться, в метро можно уступать место сразу двум старушкам

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Взял от жизни все, что и было установлено в ходе обыска.

* * *

Инстаграм. Скандал в соцсетях: Ольга Бузова села на шпагат Волочковой.

* * *

- А помните, как раньше мужчины были готовы ради женщины на все что угодно!

- Да, не те женщины пошли, не те...

* * *

GPS-навигатор - Моисею:

- Через 8 лет поверните налево.

* * *

- Эх, девчонки, зря мы в школе физкультуру прогуливали: там, оказывается, через козлов учили перепрыгивать!

* * *

- Ой! Ух ты, какая малюсенькая прелесть! Какая хорошенькая! Это моя зарплата?! С ума сойти!.. Дайте две!

* * *

В Одессе.

- Ой, а нас вчера обокрали!

- И шо, вы вызывали полицию?

- Вызывали. Говорят, шо не они...

* * *

Адам и Ева могли быть идеальной супружеской парой: Адаму не приходилось слушать рассказы о мужчинах, за которых она могла бы выйти замуж, а Еве - о том, как хорошо готовила его мама.

* * *

«За каждым великим мужчиной стоит великая женщина!»

(Из книги «Как правильно стоять в очереди к психиатру».)

* * *

Мужик с бодуна долго смотрит на два разных носка у себя на ногах... Наконец изрекает:

- Властью, данной мне свыше, объявляю вас парой!

* * *

- Товарищ инспектор! А вот если я надену шлем, то можно мне на машине не пристегиваться ремнем, ездить без двери, без домкрата, без аптечки, с одной исправной фарой и на двух колесах? Нет?! А почему на мотоцикле можно?

ИСТОЧНИК KP.RU

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