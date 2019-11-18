В Нижнем Новгороде люди с ограниченными возможностями осваивают 3D-принтер, занимаются спортом и помогают друг другу

3D-принтер, комплект оборудования виртуальной реальности, станок с числовым программным управлением… Со всем этим современным оборудованием в Нижнем Новгороде ловко управляются люди, для которых еще недавно сама возможность получить работу была практически недостижима.

- У нас принято считать, что люди с инвалидностью должны работать сторожами или “собирать гаечки в пакетик”. А мы решили, что нужно пробовать свои силы более смело, - так говорит председатель Нижегородской организации культурной, социально-трудовой реабилитации инвалидов «Инватур» Андрей Буланов.

Более 20 лет “Инватур” помогает людям с нарушениями работы опорно-двигательного аппарата и колясочникам после получения инвалидности принять свое изменившееся тело, найти работу, смысл в жизни.

В этом году при поддержке президентского гранта «Инватур» запустила масштабный проект “Инновации для интеграции”. Для людей с инвалидностью проводят юридические и психологические консультации, рассказывают о том, как отстоять свои права. Помогают начать заниматься адаптивным спортом - боччей, точным ориентированием, выезжать на соревнования.

В Нижнем Новгороде людям с инвалидностью помогают заниматься спортом, выезжать на соревнования Фото: Инватур

А “сердце” проекта - учебно-производственная мастерская «АРТель». Здесь люди с ограниченными возможностями здоровья осваивают современное технологичное оборудование и пробуют себя в разных профессиях - дизайнера, оператора, менеджера, программиста...

- Мы хотели дать людям с инвалидностью возможность найти себя в современных профессиях, в которых не так много специалистов. Подобрали специальности разного уровня сложности - кто-то готов работать с программами, кто-то может заниматься обслуживанием станков, а кому-то доступна сфера логистики. Обучение прошли уже более 15 человек, есть еще заявки. Мастер, который проводит занятия, сам человек с инвалидностью, - рассказывает Андрей Буланов.

В мастерской создают сувенирную продукцию с социальной тематикой, тактильные пособия для незрячих, тренажеры, которые помогают развивать моторику и другие средства реабилитации.

- Наш принцип: “Ничего для нас без нашего участия”, - говорит Андрей Буланов.

Все сотрудники организации “Иватур” - люди с инвалидностью. Но несмотря на ограниченные возможности здоровья, они занимаются любимым и полезным делом, находят время и силы на спорт и подают пример другим. Важно, что здесь “равный помогает равному”.

Более 20 лет “Инватур” помогает людям с нарушениями работы опорно-двигательного аппарата и колясочникам после получения инвалидности принять свое изменившееся тело, найти работу, смысл в жизни

- Юрист нашей организации - инвалид по зрению. Тренеры, которые обучают людей пользованию инвалидной коляской - сами колясочники. Мы стараемся быть примером того, что инвалидность - не приговор. Глядя на нас, люди видят, что есть другая жизнь и она может быть не менее интересна, - рассказывает Андрей Сергеевич.

Чтобы помочь людям, только оказавшимся в инвалидном кресле, сотрудники “Инватур” начали работать с больницами Нижнего Новгорода.

- Я сам в 2002 году стал инвалидом первой группы и поначалу не понимал - что делать, что такое инвалидность. Часто бывает, что человек зацикливается на том, что он должен встать с коляски, годами не вылезает из больниц - и при этом забывает жить. Мы говорим о том, что рекомендации медиков нужно выполнять обязательно - но нужно и идти дальше, не опускать руки. Учиться, находить работу, заниматься спортом… Раньше считалось, что человек должен сначала вылечиться - а потом нужно заниматься социальной реабилитацией. Сейчас есть понимание, что эти процессы должны вестись параллельно. Стоит научить человека жить в том состоянии, в котором он сейчас находится, - уверен Андрей Буланов.

Благодаря президентскому гранту “Инватур” уже два года подряд летом проводит спортивно-реабилитационный лагерь, где обучает пользованию инвалидной коляской людей, только недавно столкнувшихся с физическими ограничениями. Занятия не только помогают освоить новые навыки, привыкнуть к своему, теперь уже другому, телу - но и иначе взглянуть на жизнь.

В спортивно-реабилитационном лагере людей с инвалидностью учат пользоваться коляской: управлять ей, безопасно падать, если наткнулся на препятствие Фото: Инватур

Для того, чтобы люди с инвалидностью не оказались заперты в четырех стенах, а могли каждый день добираться на работу и жить полноценной жизнью, “Инватур” также запустил проект “Автомобилизация”:

- Начав заниматься трудоустройством людей с инвалидностью, мы столкнулись с тем, что многим тяжело просто добираться до работы. Решением проблемы мог бы стать автомобиль с ручным управлением, но с 2005 года в городе не было автошколы для людей с инвалидностью. И мы нашли автошколу, договорились с ней и в прошлом году восемь человек сдали экзамены. Один из них, кстати, теперь работает в нашей организации, недавно ездил на своем автомобиле с женой на отдых в Сочи, - говорит Андрей Буланов.

Продолжить эту работу в 2020 году снова поможет президентский грант: новый проект посвящен как раз мобильности людей с инвалидностью и организации в Нижнем Новгороде доступной среды.