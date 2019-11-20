Куда вложить миллион рублей

Стать миллионером с каждым годом становится все проще. Здесь нет иронии. Только статистика по росту цен и реальных доходов населения. Покупательная способность рубля с каждым годом падает. И хотя инфляция снизилась до 3 - 4% в год, наши сбережения все равно дешевеют. Но есть несколько способов их сохранить и преумножить. Об этом и поговорим.

ЦЕЛЬ - ВО ГЛАВЕ УГЛА

Обычно все финансовые советники рекомендуют перед составлением инвестиционного плана определиться с личными целями. От этого зависит, в какие инструменты лучше положить деньги. К примеру, если вы собрались через год покупать квартиру, то вложения в фондовый рынок вам точно не подойдут. Есть риск, что котировки за это время упадут. Лучше оставить все на депозите в банке. А если вы копите на долгожданное путешествие в Америку, то лучше сразу делать это в долларах. Так вы убережете себя и свои нервы от возможных колебаний курсов валют.

Но что делать, если конкретных целей у вас нет, а просто скопилась значительная сумма денег, которую нужно спасти от инфляции и желательно еще и приумножить? Тогда можно составить универсальный портфель, который подойдет для большинства инвесторов. Он может состоять из пяти финансовых инструментов, совмещающих в себе как надежность, так и неплохой доход.

1. НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ

Это первый редут вашей финансовой защиты. Деньги на таком счете и приносят доход, и сохраняют ликвидность (то есть их можно в любой момент снять со счета без потери процентов). В случае финансовых проблем можно обратиться к этой заначке и занять у себя самого деньги до зарплаты.

Но важно соблюдать дисциплину. При первой же возможности деньги на счет нужно вернуть. И желательно с процентами. Это будет стимулировать вас меньше обращаться к этой копилке.

P.S. При общем объеме накоплений в миллион рублей, ликвидный резерв должен составлять 100 тысяч рублей.

2. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

Еще один железобетонный финансовый постулат - вас всегда должна быть неприкасаемая заначка на случай форс-мажора. И она должна лежать в банке. Объем - чтобы хватило на три-шесть месяцев безбедной жизни, если потеряете работу или другой источник дохода.

К примеру, при средней зарплате в 50 тысяч рублей, на депозите должно лежать от 150 до 300 тысяч рублей. Это гарантия на тот момент, когда у вас по той или иной причине иссякнет источник дохода.

Напомним, депозит в банке - это самый надежный финансовый инструмент. И тело вклада, и все проценты защищены государством на сумму до 1,4 млн рублей. Даже если банк лишится лицензии, все накопления вернет Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

P.S. Если взять за основу модельный портфель на миллион рублей и среднюю зарплату по стране, то в неприкасаемой кубышке должно лежать 150 тысяч рублей. Естественно, их нужно разместить под процент. Плюс, возможно, использовать линейку вкладов. То есть, оформить 3 - 4 депозита на разные сроки: на год, полгода и три месяца. И автоматически пролонгировать их. Сейчас это просто - все можно сделать в онлайн-банке за несколько минут. Тогда в случае необходимости деньги можно будет использовать постепенно и без потери процентов.

3. ВАЛЮТНАЯ СТРАХОВКА

Заначка в долларах или евро - это защита от девальвации. Вклады в валюте, к сожалению, процентов сейчас почти не приносят. Но их основная задача в другом. Они оберегают ваш бюджет от резкого изменения курсов валют. Если вдруг повторится история 2008 или 2014 годов, эта часть заначки вытащит ваш общий сберегательно-инвестиционный портфель в плюс.

P.S. Хранить стоит соразмерную с накоплениями в рублях сумму. В нашем примере это эквивалент 150 тысяч рублей. При этом валюту вы можете выбрать на свой вкус (доллары или евро), а можете разделить между ними поровну.

4. НАРОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ

Минфин выпускает эти специальные ценные бумаги для населения (ОФЗ-н) с 2017 года. За это время было три выпуска. По ним сейчас продолжаются выплаты. С сентября этого года в продаже появился четвертый выпуск. Его можно купить в одном из четырех госбанков - Сбербанке, ВТБ, Промсвязьбанке и Почта Банке. Комиссию за покупку и продажу банки не берут. Эти издержки Минфин взял на себя.

Минимальная сумма составляет 10 тысяч рублей. На эти деньги можно купить 10 облигаций. Если у вас подписан договор о брокерском обслуживании с банком, то приобрести их можно удаленно - через онлайн-кабинет или мобильное приложение.

Вклад и гособлигация похожи тем, что по обоим этим финансовым инструментам не нужно платить налог с полученной прибыли. При этом доходность по «народным облигациям» немного превышает прибыль по банковским депозитам. В середине ноября вложения в ОФЗ-н принесут инвесторам в среднем 6,18% годовых. Для сравнения, подобные трехлетние вклады банки предлагают по ставкам 4 - 5% годовых. Правда, чтобы получить максимальный доход ОФЗ-н, нужно не продавать бумаги в течение трех лет. Выплата последнего купона запланирована на 31 августа 2022 года.

P.S. В нашем случае вложить в «народные облигации» стоит 200 тысяч рублей. Посмотреть текущую доходность можно здесь

5. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ

Наиболее удобный и выгодный способ начать торговать на бирже - открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). По нему вы можете получать тройной доход. Во-первых, от дивидендов, которые компании платят из чистой прибыли по акциям, и купонов, которые выплачиваются по облигациям. Во-вторых, от налогового вычета, который дает государство (13% от вложенной суммы). И в-третьих, от потенциального роста котировок акций.

Для льготных инвестиций есть лишь два ограничения. Первое - вычет можно получить не более чем с 400 тысяч рублей в год (то есть 52 тысячи рублей на руки, если у вас есть доход, с которого уплачивался НДФЛ). Второе - чтобы иметь право на вычет, нельзя снимать основную сумму со счета в течение трех лет. При этом начисленные дивиденды и купоны тратить можно.

Прибыль по ИИС почти вдвое выше, чем по банковскому депозиту. Даже если вы вложите деньги в самый консервативный инструмент - гособлигации (их доходность - 6 - 7% годовых) и каждый год будете вкладывать дополнительную сумму и получать налоговый вычет, средняя доходность за три года составит 10 - 11% годовых. А при вложениях в акции доход может быть еще выше - 15 - 20% годовых. Но есть и риски. Ведь котировки акций могут как расти, так и падать.

P.S. В нашем случае логично вложить в ИИС 400 тысяч рублей. И если успеть сделать это до конца декабря, то подать заявление на налоговый вычет можно уже в начале января, а получить 52 тысячи (13%) уже в апреле. Консервативных инвестиций (депозиты и облигации) в нашем портфеле хватает. Поэтому всю сумму можно вложить в акции крупнейших российских компаний.