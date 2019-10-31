ЮИД* уполномочен заявить…

Присутствие такого числа знатоков и пропагандистов ПДД, собравшихся в ВДЦ «Смена» на XIV Межгосударственный слет юных инспекторов движения, дисциплинирует даже самых безответственных водителей и пешеходов

Но это сопутствующий эффект. Миссия у юных инспекторов движения куда более глобальная. Именно они - главная движущая сила нового совместного проекта Госавтоинспекции МВД России и Министерства просвещения по развитию движения ЮИД. Идея придать ему новый импульс оформилась относительно недавно и стала одним из направлений федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Сама же история движения насчитывает почти полвека.

Когда деревья были большими…

Движение зародилось в далеком 1973 году, когда деревья были большими, офицеры нынешнего руководящего состава ведомства совсем маленькими, а Лариса Николаевна Овчаренко, легендарная патронесса юидовцев, такой молодой, что чаще ее звали просто Ларой. Бывшая пионервожатая пришла в Главное управление ГАИ Советского Союза, как тогда говорили, претворять в жизнь совместную инициативу МВД и Министерства просвещения по созданию в СССР отрядов юных инспекторов движения. Отряды создавались повсеместно - при школах, клубах и даже ЖЭКах. Ребята шли охотно - участие в настоящих автопробегах, возможность поехать на слет в «Орленок», атмосфера братства, ощущение собственной значимости. Ну и внешняя атрибутика интриговала отзывчивое детское воображение: шевроны, портупеи, аксельбанты… До 90-х годов движение ширилось, набирало обороты. А потом все встало. Время было такое - мало кто понимал, куда вообще все катится, и уж какие тут правила движения…

Фото предоставлено ГУОБДД МВД России.

Быстрым шагом, в ногу со временем

Период ренессанса ЮИД начался уже в XXI веке. Сотрудники Госавтоинспекции МВД России в борьбе

за сохранение детских жизней используют весь положительный опыт и все инструменты с доказанной эффективностью. Это работает. В прошлом году на российских дорогах произошло 19 930 ДТП с участием детей до 16 лет, в которых погибло 628 несовершеннолетних. За девять месяцев 2019 года случилось 13 210 таких ДТП, погибло 380 детей. Позитивная динамика есть. Но там, где речь идет о детях, статистика не может быть бесстрастной. Единственной удовлетворительной цифрой в графе «погибшие» может быть только «0». И чем активнее пропаганда культуры поведения на дорогах, тем ближе искомый результат.

Это и стало главной темой XIV Межгосударственного слета юных инспекторов движения. На этот раз в ВДЦ «Смена» собрались команды из 40 регионов России и 6 стран СНГ: Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Для юных инспекторов это возможность поделиться друг с другом опытом работы и сообща выработать новые ее формы.

Например, в Белгородской области в преддверии 75-летия Победы юидовцы запустили пилотный проект по популяризации знаний о Великой Отечественной войне. Тематические экскурсии-квесты по памятным местам подростки будут проходить на роликах, самокатах и моноколесах, столь популярных сегодня у подрастающего поколения. Польза двойная - и о военных событиях узнают больше, и правила дорожного движения при этом повторят. Свой проект так и назвали - «Великой Победе - безопасные дороги!».

Они действительно все время в движении. Успевают везде. Притом что программа слета чрезвычайно насыщенная: мастер-классы, деловые игры, соревнования, выступления агитбригад. И ведь нужно еще запостить фотографии с новыми друзьями, придумать подписи - такие, чтобы всем стало понятно, как тут здорово, какие важные дела вершатся, и с какими отличными ребятами ты познакомился. Слет - это ведь не только про реализацию задач. Это еще и дружба, искренняя, горячая, навсегда - такая, какой ей положено быть, если тебе и твоим товарищам 10 - 14 лет. Впрочем, и со взрослыми наставниками у ребят полнейшее взаимопонимание. Достаточно посмотреть, как они вместе соревновались в квесте «Безопасный мир». Без снисхождения к возрасту, без учета регалий - только азарт и неукротимая воля к победе!

Самое масштабное мероприятие слета - это, конечно, телемост, объединивший участников слета в «Смене» и юидовцев в разных регионах. Центральная Россия, Северо-Запад, Северный Кавказ, юг России, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток - они вместе, они слышат друг друга, они сообща делают важное дело.

Как сказал заместитель руководителя российской Госавтоинспекции Олег Понарьин, такой телемост - первый в истории юидовского движения: «Он показал масштаб вовлеченности подрастающего поколения в эту тематику, продемонстрировал, сколько неравнодушных, активных и творческих детей и подростков по всей стране готовы не только поддержать нас в работе по снижению аварийности, но и предложить собственные решения, как повысить культуру поведения на дорогах и привлечь к этим идеям как можно больше наших сограждан».

Фото предоставлено ГУОБДД МВД России.

Все по-взрослому

Тем временем представители региональных подразделений российской Госавтоинспекции и их коллеги из стран СНГ делились опытом на двухдневном семинаре. Представляли лучшие региональные практики по формированию у детей навыков безопасного участия в дорожном движении, обсуждали инновационные методики и формы работы.

В Нижнем Новгороде к дежурству возле школ в вечернее время привлекают «Совет отцов» - ответственные родители помогают школьникам правильно перейти через дорогу и контролируют наличие у них световозвращателей. В Тамбовской области для детей проводят онлайн-уроки по ПДД. В Севастополе прошла первая тематическая смена по безопасности дорожного движения в детском оздоровительном лагере. Каждому есть что рассказать, чем поделиться с коллегами - или, напротив, взять на вооружение их опыт работы и попробовать применить его у себя в регионе.

Не все вопросы еще решены. Но есть четкое понимание того, что движение ЮИД эффективно и его надо развивать. Сейчас в России действуют 32 тысячи отрядов, в которых состоит около 400 тысяч школьников в возрасте от 10 до 14 лет. Новая концепция развития предполагает, что к 2024 году будет 41 тысяча отрядов, а армия юидовцев в возрасте от 8 до 18 лет вырастет до полумиллиона. Для кого-то из них опыт работы в ЮИД станет чем-то вроде ранней профориентации. Но это не главное. Главное, чтобы дети были живы, росли здоровыми и активными. Речь идет не об активности в соцсетях, а о настоящей социальной активности. И ЮИД на сегодняшний день, пожалуй, лучшая школа, та самая переходная ступень от статуса ребенка к статусу равноправного сознательного гражданина. Так или иначе, одолеть эту ступень нужно каждому.

*Юные инспекторы движения.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».