Куда пойти работать, чтобы быстро сделать карьеру? Давайте разбираться.

Может быть, податься в продажи? Это отличное решение для инициативных, трудолюбивых и активных. Конечно, продажи - работа не для всех, но здесь действительно можно довольно быстро добиться больших результатов. Скажем, в тех же пищевых мультикорпорациях можно в короткие сроки сделать карьеру от обычного торгового представителя до главы филиала.

Другие весьма перспективные в данное время сферы: страхование, финансы, инвестиции, IT, телекоммуникации, биотехнологии, инновации в медицине. Но здесь все неоднозначно - конечно же, многое зависит от работодателя.

Например, НПФ «Материа Медика Холдинг», которая более 20 лет разрабатывает и производит инновационные лекарственные препараты, в том числе противовирусные, противокашлевые, противотревожные, гастроэнтерологические, препараты для мужского здоровья и другие. Одна из ключевых задач, которые «Материа Медика Холдинг» ставит перед собой, как заявляют в компании, как раз развитие молодых специалистов и предоставление возможностей для успешного старта карьеры.

На что в первую очередь обратить внимание при выборе места работы?

Во-первых, компания должна быть дружелюбно настроена к молодым специалистам. Не на словах, а на деле.

- У нас, в частности, для новых сотрудников в компании работает программа адаптации, направленная на максимально быстрое и эффективное вхождение в должность, - рассказывают в «Материа Медика Холдинг». - В начале своей работы в компании сотрудник приглашается на вводный тренинг, где он получает информацию о деятельности организации, основных направлениях работы, структурных подразделениях, внутренних правилах, системе мотивации, формах обучения и вариантах построения карьеры.

Во-вторых, надо искать компанию, готовую помогать освоиться.

- Быстрее войти в новую должность работнику помогает опытный наставник, который прикрепляется к нему с первый дней, - объясняют в «Материа Медика Холдинг». - Вместе с руководителем отдела наставник и сотрудник составляют план адаптации - для успешного прохождения испытательного срока.

Хорошо, если компания уделяет внимание профессиональному обучению и совершенствованию своих сотрудников.

- Большинство новых сотрудников на предприятии регулярно проходят профессиональные тренинги, которые помогают расширить свои знания и способствуют карьерному развитию, - приводят пример в «Материа Медика Холдинг». - Компания повышает квалификацию сотрудников по профильным специальностям в ведущих российских и международных учебных заведениях. Организует посещение работниками профессиональных конференций и помогает в публикации результатов исследований в ведущих профильных журналах. Хорошим стимулом для научных достижений является дополнительная премия, которая ежемесячно выплачивается работникам с ученой степенью кандидата и доктора наук.

Отлично, если в компании выстроена эффективная система развития, благодаря которой каждый может проявить свои способности и вырасти не только профессионально, но и продвинуться по карьерному пути.

- Период, в течение которого молодые специалисты у нас обычно переходят на следующую должность, составляет в среднем 2 - 3 года, в зависимости от уровня квалификации и результатов работы, - говорят в «Материа Медика Холдинг».

Важно, чтобы в компании предоставлялись широкие возможности талантливым сотрудникам для старта карьеры.

- Наша компания дает все возможности студентам совмещать учебу с работой и получать практические знания на уникальном и высокотехнологичном фармацевтическом предприятии еще в процессе учебы в вузе, - добавляют в «Материа Медика Холдинг». - Кроме того, есть целевое обучение в магистратурах ведущих вузов с целью подготовки специалистов химического, биологического и биотехнологического профиля. Выпускники-бакалавры, желающие продолжить обучение по направлению «химия» и «биотехнология», могут подать заявки на открытый конкурс компании. В рамках конкурса проводится оценка профессиональных знаний, организуется знакомство студентов с особенностями работы на производстве, посещение цехов и лабораторий. При успешном прохождении данных программ молодые специалисты активно включаются как в студенческую жизнь, так и в профессиональную деятельность в компании.

справка «КП»

Компания «Материа Медика Холдинг» не раз была отмечена престижными премиями как один из лучших отечественных работодателей. В 2017 году компания была удостоена статуса «Лучший работодатель» AON Best Employers Study-2017. В 2018 году компания попала в число финалистов авторитетного конкурса «HR-Бренд». В 2019 году на юбилейном ХХ Саммите HR-Директоров России и СНГ представительное жюри выбрало фармкомпанию победителем в номинации «Система управления талантами», вручив «Материа Медика Холдинг» Гран-при за достижения в области управления человеческим капиталом.