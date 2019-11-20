2019-11-19T13:33:41+03:00
Общество

В гости к Деду Морозу вместе с Kinder®!

20 ноября 2019 года стартует новогодний спецпроект Kinder®. Все желающие, оставившие заявку на сайте, получат уникальные видеопоздравления от Деда Мороза
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Новый год – праздник волшебства и исполнения самых заветных желаний. Поэтому Kinder® помогает родителям сделать праздник для ребенка еще более запоминающемся. В этом году бренд подготовил по-настоящему волшебное видео поздравление. В этот раз Kinder® еще больше приоткроет дверцу в страну сказок, где каждый ребёнок почувствует новогоднее чудо.

Все дети хотят увидеть Дедушку Мороза и побывать у него в гостях. В этом году абсолютно у всех детей будет такая возможность! Ребенок окажется в гостях у Деда Мороза, прогуляется по его резиденции в формате 360, познакомится со Снегурочкой, поиграет в интерактивные игры, отгадает загадки и, конечно, получит Kinder® подарок, который до этого был выбран на сайте. Получить такое уникальное видеопоздравление легко, нужно лишь зайти на сайт https://www.kinder.com/ru/ru/ и заполнить анкету. Как только заявка пройдет модерацию, на основе полученной информации будет подготовлено индивидуальное видеопоздравление. Ссылка на видеоролик придёт по электронной почте, указанной в заявке. Благодаря такому видеопоздравлению, бренд Kinder® старается продлить детство ребёнка и сделать его еще более ярким и счастливым.

Заявки на поздравления принимаются с 20.11.2019 – 10.01.2020.

Новый год приходит с Kinder®!

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