Пластика вечности: Как дети помогают сохранить древнее ремесло народов Крайнего Севера

Нежные, будто светящиеся изнутри - трудно поверить в то, что эти фигурки вырезаны из кости. Еще труднее - в то, что выполнили их обычные школьники.

Древнее мастерство коренных народов крайнего севера сохраняют в Магаданской области. Проект "Пластика вечности северной земли" благодаря полученному президентскому гранту запустила Магаданская городская общественная организация малочисленных народов и этнических групп Севера. Занятия осенью начались в Магаданском колледже искусств. Здесь дети и подростки осваивают азы косторезного промысла.

В серии мастер-классов «Город мастеров» ребята не только учатся работать с профессиональным оборудованием резчика и пробуют впервые в жизни превращать обычные кости в произведения искусства - но и узнают про историю зарождения уникального ремесла, его мифологические и фольклорные корни, а также про верования и традиции коренных народов Севера.

В этом им помогают опытные мастера-косторезы, а также волонтеры - студенты специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» Магаданского колледжа искусств. Работы школьников покажут на самобытных национальных праздниках "Хэбдэнек" (эвенский Новый год) и "Бакылдыдяк" (праздник первой рыбы), а также в День коренных народов Мира.

Ребята, которые за время мастер-классов действительно увлекутся этим видом творчества, позже смогут продолжить занятия в мастерской "Чудеса своими руками". Это второй этап проекта, получившего президентский грант. Здесь дети и подростки уже всерьез начнут подготовку по профессии "мастер-косторез". И, возможно, в будущем кто-то выберет это красивое старинное ремесло в качестве дела жизни.

Но даже если художественная резьба по кости для многих останется просто необычным хобби - проект пройдет не зря. Ведь древнее косторезное искусство, как и другие национальные промыслы, медленно исчезнет - если ничего не предпринимать.

Магаданская область была известна своими традициями художественной обработки кости. Причем большинство художников были представителями коренных национальностей: эвенов, чукчей, коряков.... Учиться ремеслу начинали с самого детства: эта традиция не прервалась и в советские годы, когда в кружках и студиях вместе занимались ребята разных национальностей - что способствовало культурному обмену, слиянию традиций разных школ. Известные магаданские мастера сегодня – это в большинстве своем как раз ученики тех кружков и студий. Через свое мастерство они сохраняют память о традициях и жизненном укладе коренных жителей Севера.

Такие красивые фигурки делают мастера. На снимке - фигурка с выставки на международном фестивале «Косторезное искусство народов мира». Фото: министерство культуры Магаданской области

- Но, увы, уникальный промысел находится в сложном положении. У детей и молодежи начал пропадать интерес к древнему самобытному промыслу народов Севера России. В 90-е годы произошел резкий упадок состояния традиционного декоративно-прикладного искусства. Была закрыта Магаданская фабрика резьбы по кости и рогу, на базе которой и возникла Магаданская школа мастеров, - говорят авторы инициативы.

Возродить эту традицию и призван проект "Пластика вечности северной земли".

- Реализация проекта даст новый импульс в воспитании молодого поколения резчиков по кости Магаданской области, поможет привить уважение к самобытному культурному наследию и повысить престиж профессии мастера-костореза, – говорит директор Магаданского колледжа искусств Анна Баранова.