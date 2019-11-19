2019-11-18T16:55:53+03:00
Общество

Хватит ли поликлиникам врачей?

Эксперты отвечают утвердительно
Екатерина ВОВК
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Первичное звено (поликлиники, скорая помощь, сельская медицина) - самый массовый и очень важный сектор здравоохранения. Врачи первички первыми приходят на помощь в экстренных ситуациях, отвечают за профилактику и раннюю диагностику заболеваний, ведут постоянное наблюдение за здоровьем своих пациентов.

Подчас сельский фельдшер или врач поликлиники - единственный человек, который связывает жителей населенного пункта с миром современной медицины, а значит, и с возможностью получить в свое распоряжение дополнительные годы жизни. Поэтому дефицит врачей - застарелая проблема нашего здравоохранения - особенно болезненно сказывается именно на первичном звене.

Национальный проект «Здравоохранение» ставит задачу полностью решить проблему нехватки врачей в поликлиниках до 2024 года. Что для этого делается уже сейчас и что ожидает нас в ближайшие годы?

ВРАЧАМИ СТАНОВЯТСЯ

Говорить сегодня о полном решении кадровой проблемы стало возможным лишь потому, что несколько лет назад в медицинском образовании начались большие перемены.

Новые образовательные стандарты приблизили обучение будущих врачей к современным методам лечения и к непосредственной работе с пациентами. Последний курс вуза превратился в своего рода предординатуру в институтских клиниках.

Для выпускников медвузов была введена процедура допуска к профессиональной деятельности - аккредитация. Успешное прохождение этого испытания дает право работать на определенных должностях в первичном звене без обязательного обучения в ординатуре. В первый же год этой возможностью воспользовались более 5 тыс. молодых врачей.

Отмена обязательного распределения выпускников медвузов в начале 90-х привела к сильным кадровым диспропорциям как по территориям, так и по специальностям. В то время как в поселковых поликлиниках врачебные вакансии порой не закрываются годами, в клиниках крупных городов врачи часто делят ставки. Медучреждениям не хватает рентгенологов и фтизиатров, стоматологам не хватает пациентов.

Для исправления кадровых перекосов появилась контрактно-целевая система обучения в медвузах. Планы подготовки врачей стали определяться реальной потребностью конкретных регионов и муниципалитетов. Это позволило ощутимо снизить остроту проблемы дефицитных специальностей.

ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ

Другая сторона проблемы - привлечь врачей к работе в государственном здравоохранении. Это сложная и многосоставная задача. Важнейшая ее часть - обеспечение достойного уровня оплаты труда, причем во всех медучреждениях и в каждом регионе.

Чтобы этого добиться, еще майские указы 2012 года ввели нормативы оплаты труда медработников. Так, средняя зарплата врачей региона с 2018 года стала вдвое выше средней зарплаты по всей экономике соответствующего региона. Проблема в том, что различия внутри этой средней зарплаты врачей зачастую оказывались настолько большими, что реальные зарплаты многих врачей не становились ни достойными, ни достаточными.

Поэтому в следующем году в России будет разработана и начнет внедряться особая отраслевая система оплаты труда в здравоохранении. При этом обязательным станет и соцпакет, включающий в себя предоставление медработникам служебного жилья.

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