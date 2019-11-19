2019-11-19T04:14:55+03:00
Экономика

Хочешь жить - умей вертеться

А мы снова знакомимся с бизнес-терминами
Ян РОЗЕНБЕРГ
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Мы снова знакомимся с бизнес-терминамиМы снова знакомимся с бизнес-терминамиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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КОНКРЕТНО

«Пивот» - от английского слова pivot, что значит «вращаться». Этот термин применяется в ситуациях, когда у стартапа что-то не получилось и он не смог полюбиться целевой аудитории. И что делать - закрыться? Не спешите. Перестройтесь, адаптируйтесь к рынку, смените что-нибудь - например, высокомаржинальную модель на низкомаржинальную. Сделайте поворот! Кстати, благодаря «пивоту» второе дыхание обрели такие компании, как Instagram, Starbucks, PayPal.

Рисунки - Ольга КОРДЮКОВА

Рисунки - Ольга КОРДЮКОВА

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