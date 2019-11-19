Лили родилась и выросла в маленьком городе Чолула в Мексике. Но с 15 по 18 ноября она сменила привычный тропический климат на русскую зиму. Девушка стала одним из победителей первого тура проекта FusioNNow и выиграла путешествие на Таймыр. Вместе с ней за Полярный круг отправились ещё 10 блогеров, фотографов, художников и дизайнеров из разных уголков мира.

Лили Карийо говорит: «У нас на FusioNNow собралась отличная команда. Я счастлива познакомиться с каждым из этих людей, весь все они очень интересные и творческие. Мы отлично провели время и узнали много нового о северной культуре».

Главная цель проекта FusioNNow – создание устойчивых связей и реализация совместных культурных и социальных проектов на территории Таймыра и Мурманской области. А потому победители первого тура FusioNNow, который состоялся при при поддержке компании «Норникель» и Агенства развития Норильска, провели встречи со студентами творческих колледжей, мастер-классы по фотографии и воркшопы на тему создания одежды и аксессуаров на основе этнических традиций.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/744716" frameborder="0"></iframe> Победители FusioNNow совершили большое путешествие по Таймыру.

Дизайнер из Египта Хадиджа Мостафа объясняет: «Мы познакомились и пообщалось с местными мастерицами - это было очень интересно. У меня уже появилось много идей для новой коллекции. Уже жду, когда вернусь в свою студию и буду творить».

«Норильск - уникальное место», - уверен португальский фотограф Жуку Бернардино. «Колоритная архитектура, яркие цвета зданий, дома на сваях. Эти виды вдохновили меня на целую серию урбанистических фотографий, и я уверен, что вернусь сюда ещё раз, потому что хочу больше насладиться атмосферой Крайнего Севера России».

Насыщенная программа тура по-настоящему покорила гостей. За три дня на Таймыре иностранцы успели также покататься на оленьих упряжках, посетить морской порт в Дудинке и стать зрителями этнического фестиваля «Большой Аргиш».

Этнический праздник проходит на Таймыре с 2010 года и рассказывает о культуре пяти коренных таймырских этносов (нганасанов, долганов, ненцев, энцев и эвенков). В этом году темой фестиваля были национальные сказки и легенды. А программа включала в себя интерактивные выставки, показ мод, национальные танцы и фильмы о жизни на Крайнем Севере.