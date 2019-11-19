Авербух поздравил Евгению Медведеву с двадцатилетием

Любимица российских болельщиков Евгения Медведева сегодня отмечает свой 20-й день рождения. А одним из первых фигуристку поздравил знаменитый хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух.

- Женя, я хочу поздравить тебя с Днем рождения, - говорит Авербух. - Это замечательная дата, когда еще все впереди, когда ты полон сил! Ты абсолютно счастливый человек, тебя любит вся страна. Тебе удалось стать не только большой чемпионкой, но и олицетворением красоты и женственности на льду, символом воли и желания развивать себя как личность и как спортсмен. Хочу поблагодарить тебя за все наши программы, которые нам удавалось создавать вместе. Я рад, что это были программы, с которыми ты дважды выигрывала чемпионаты Европы и мира. Жизнь продолжается, и мне очень радостно, что Новый год мы встретим вместе, и вместе будем работать над новым проектом "Волшебник страны ОЗ". Это будет твой первый опыт в ледовых спектаклях, и я уверен, что это будет весомый вклад в твою копилку побед и достижений, а также подготовка к новым победам и новым целям, которые ты перед собой ставишь. Удачи тебе во всем, все только начинается!"

Любимица российских болельщиков Евгения Медведева сегодня отмечает свой 20-й день рожденияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Евгения Медведева станет главной героиней в новом новогоднем ледовом шоу Ильи Авербуха "Волшебник страны ОЗ". Спектакль будет проходить с 27 декабря по 7 января на арене "Парк легенд" на Автозаводской. Двукратная чемпионка мира выйдет на лед в роли Дороти сразу после чемпионата России, который пройдет в конце декабря в Красноярске. График специально выстроен так, чтобы действующая спортсменка могла участвовать во всех главных турнирах по фигурному катанию.