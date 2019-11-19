2019-11-19T12:43:19+03:00
Общество

Делить мусор москвичей научат волонтеры

Серия обучающих лекций в столице пройдет по инициативе «Центра просветительских проектов»
Анна ГЛАДКИХ
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Раздельный сбор мусора в Москве будет введен повсеместноРаздельный сбор мусора в Москве будет введен повсеместноФото: Иван ВИСЛОВ
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Москва – первый из российских городов, где будет повсеместно внедрена система раздельного сбора мусора. Поэтому важно, чтобы каждый москвич понимал зачем это делать и как правильно разделять отходы. Особенно это актуально для людей старшего поколения

– Нашим бабушкам и дедушкам сложнее всего принимать новые технологии, менять потребительские привычки, – говорит руководитель «Центра просветительских проектов» Сергей Селиверстов. – Они сегодня получают столько информации из разных источников, что нужно помогать разбираться и объяснять буквально на пальцах в чем суть ответственного потребления, зачем и как делить мусор при его утилизации. Ведь все привыкли выбрасывать отходы все вместе в одном пакете…

Поэтому серия лекций о раздельном сборе мусора направлена в первую очередь на людей «серебряного возраста». Сотрудники Центра уже достигли предварительных договоренностей с городскими библиотекам, где будут проходить обучающие занятия. Первые лекции АНО ДО «Центр просветительских проектов» пройдут уже в ноябре 2019 года, вести их будут активисты экологических движений и журналисты федеральных СМИ.

Глава департамента ЖКХ Москвы Александр Соловьев сообщил, что переход на систему раздельного сбора мусора будет происходить в несколько этапов, первый стартует уже 1 января 2020 года. Планируется, что уже до конца года в столице все точки сбора мусора оборудуют раздельными контейнерами. Эта система будет внедрена в жилом секторе и в учреждениях социальной сферы.

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