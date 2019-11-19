Сборная России на Евро-2020 сыграет с Данией

Вчера, перед последними отборочными матчам чемпионата Европы, были известны уже 19 из 24 участников финальной части первенства. 20-й определился этой ночью после игр в группе Е, где на второе место претендовали Венгрия, Уэльс и Словакия. Еще четыре команды попадут на Евро-2020 через Лигу наций.

Но для сборной России все более менее ясно. Команда Станислава Черчесова досрочно прошла в основной турнир со второго места и вечерний матч с Сан-Марино уже роли не играет. Накануне определился и наш первый соперник по группе — им стала команда Дании, которая заняла в своей группе второе место.

Почему именно датчане?

Дело в том, что этот юбилейный чемпионат Европы, который в следующем году отметит свое 60-летие, впервые будет проходить не в одной или двух граничащих друг с другом странах, а сразу в 11. И, чтобы как-то раскидать участников по своим стадионам, УЕФА придумало сложную систему жеребьевки, где несколько команд закрепили за определенными группами.

При этом организаторам надо было учесть, чтобы страны, между которыми существуют сложные отношения, не пересеклись друг с другом в одной группе. Так УЕФА последние годы разводит Россию и Украину, Армению и Азербайджан, Боснию и Косово, Сербию и Косово, Испанию и Гибралтар.

Словом, нам уже точно придется играть с чемпионами Европы-1992 Данией. А вот двух других соперников определит жеребьевка, которая пройдет 30 ноября в Бухаресте. Несколько сборных к нам попасть не могут, поскольку тоже уже распределены по группам. А вот, к примеру, Бельгия и Швеция — свободны. Если они присоединятся к нам с датчанами, то это будет настоящая «группа смерти».

Где играем?

Сборная России сыграет у себя дома, на арене «Зенита» в Санкт-Петербурге, на групповом этапе два или три матча. Дело в том, что место нашей игры с Данией, которая как и мы проводит Евро-2020, будет определять жребий. И он вполне может отправить Россию на родину Ганса Христиана Андерсена. Но в любом случае для этих матчей выделены следующие даты — 13, 17, 18 и 22 июня 2020 года. Так что болельщики уже приблизительно могут прикинуть свой маршрут!

Кто из какой отборочной группы уже попал на Евро-2020

Группа А — Англия, Чехия

Группа B — Украина, Португалия

Группа С — Германия , Нидерланды

Группа D — Швейцария, Дания

Группа Е — Хорватия, ?

ГруппаF- Испания, Швеция

Группа G — Польша Австрия

Группа H- Франция, Турция

Группа I - Бельгия, Россия

Группа J — Италия, Финляндия

Вообще без потерь, выиграв все матчи, прошли сборные Бельгии и Италии.