Минобороны: заявление представителя МИД Турции вызывает недоумение

В Минобороны России вызвало недоумение заявление министра иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу о якобы "невыполнении Россией своих обещаний", а также угрозы в развязывании военной операции на севере Сирии.

- Хотим напомнить, что Россия в полном объеме выполнила и продолжает выполнять положения Сочинского Меморандума "О взаимопонимании между Российской Федерацией и Турцией" от 22 октября. Досрочно обеспечено разведение конфликтующих сторон. Проводится совместное с турецкими вооруженными силами патрулирование приграничной территории Сирии, - заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель военного ведомства отметил, что благодаря реализуемому Россией комплекса мер удалось значительно стабилизировать обстановку в данном регионе. Сейчас для нормализации обстановки в приграничных районах Сирии перебрасываются дополнительные силы российской военной полиции, разворачиваются полевые госпитали для оказания медицинской помощи мирным жителям, жителям Заевфратья направляется гуманитарная помощь, принимаются меры по восстановлению разрушенной в ходе боевых действий гражданской инфраструктуры.

- Заявление главы МИД Турецкой Республики с призывом о развязывании боевых действий может привести только к обострению ситуации на севере Сирии, а не к ее урегулированию, как это зафиксировано в совместном Меморандуме, подписанном Президентами России и Турции, - подчеркнул Конашенков.