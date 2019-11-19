Культура в малых городах - неотъемлемая часть жизни

Основная тема мероприятия в этом году - «Культурные коды в условиях глобализации». В форуме приняло участие более 35 тыс. делегатов из более 90 стран. Это событие мирового уровня, в котором приняли участие тысячи экспертов в области культуры со всего мира: звезды театра, оперы и балета, выдающиеся режиссеры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества.

«ОБРЕСТИ КУЛЬТУРНУЮ ИДЕНТИЧНОСТЬ»

Металлоинвест выступил инициатором панельной дискуссии «Культура малых городов: обеспечить быстрый рост извне или системное развитие внутри?».

«Компания в своей стратегии индустриального лидерства, основанной на принципах устойчивого развития, опирается на высококвалифицированных и инициативных сотрудников, - отметила директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова. - Успех в бизнесе возможен только в результате создания ценностей для всех заинтересованных сторон, и, в первую очередь, сотрудников наших предприятий и жителей городов присутствия. У квалифицированных сотрудников высокие требования к социально-культурной среде. Культура для таких людей – неотъемлемая часть жизни».

Юлия Мазанова отметила, что предприятия компании в основном сосредоточены в малых городах, и для «Металлоинвеста» важно содействовать развитию комфортной среды для работы и отдыха.

«Такая среда включает в себя качественное благоустройство, хорошее образование и здравоохранение, развитую инфраструктуру, и, конечно, современную культурную жизнь. В диалоге с местными сообществами и совместно с проектом Арт-окно фонда «Искусство, наука и Спорт» мы стремимся помочь нашим промышленным городам обрести свою культурную идентичность», - подчеркнула Юлия Мазанова.

УСТОЙЧИВОЕ БУДУЩЕЕ

«Мы уже 10 лет реализуем культурные программы в городах присутствия «Металлоинвеста», - уточнила Фатима Мухомеджан, заместитель директора благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». - Начинали с организации гастролей, а затем, в диалоге с жителями, реализовали культурную платформу Арт-окно, нацеленную на образование, поиск и развитие талантов, формирование культурной жизни города. Мы помогаем людям в малых городах заниматься творчеством, обучаем и знакомим с лучшими образцами искусства. Созидательная деятельность людей, усилия Металлоинвеста по созданию инфраструктуры, системная работа платформы Арт-окно создают устойчивое будущее малых городов».

ПО СТРАНЕ ИДЕТ... БАЛЕТ

«Гастрольная жизнь достаточно бурная: у меня в 2019 году - 268 концертов по всему миру. Но выступления в нашей стране для меня особенные, - признался знаменитый пианист Денис Мацуев. - Более 30 регионов в год наш Фонд «Новые имена» объезжает помимо концертов и фестивалей — это отбор молодых талантов. Профессора Московской консерватории приезжают на мастер-классы в областные центры».

В качестве примера Денис Мацуев привел опыт Оренбургской области. В городе Новотроицк всемирно известный музыкант посетил удивительную музыкальную школу, построенную компанией «Металлоинвест». Подарил рояль. «Рояльное движение» развивается. За четыре года музыкант лично объехал 23 райцентра Оренбуржья. Каждая поездка завершалась передачей в дар рояля и концертом Дениса Мацуева.

- Люди, которые живут там, заслужили это, - уверен пианист. - Классическая музыка должна звучать в глубинке. Это чрезвычайно важная история. Потому что у многих нет возможности регулярно ездить в крупные города на концерты.

Современная легенда балета Николай Цискаридзе привел удивительный факт. Известно, что Новосибирск — один из крупнейших индустриальных и культурных центров России. Несколько лет назад Николай Цискаридзе принимал участие в юбилейном концерте областного Оперного театра (открылся 22 мая 1945 года). Для ректора академии Русского балета им. А.Я. Вагановой стало откровением, что когда здание театра начинали строить, Новосибирск был городом бараков.

- Сейчас культурные центры с залами для балета и хореографическими училищами открывают там, где балета не видели никогда. На эту тему я разговаривал с Владимиром Путиным, он говорит: «Очень важно, чтобы у людей была культурная среда». И я вспомнил историю Оперного театра в Новосибирске. Когда Советский Союз строил индустриальные города, тут же рядом возводил огромные культурные центры. Чтобы люди, которые туда ехали жить и работать, понимали, что в городе есть культурная среда и с ним можно связывать свое будущее. Кто в 1940 годы догадывался, что со временем Новосибирск станет третьим городом в стране по численности населения?