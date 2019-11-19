Стали известны штрафы за проступки в сборной России по футболу

Оказывается, что футболистов сборной России не только ругают за плохую игру, но могут и оштрафовать за различные проступки. В паблике «Мутко против» появился список прегрешений с конкретными расценками.

- за разглашение закрытой информации - штраф 3 тысячи евро;

- неспортивное поведение на поле (плевок в соперника, драка и провокационные жесты) — 3 000 евро;

- опоздание без уважительной причины на тренировку, сбор -500 евро, не явка - 750 евро.

- опоздание на мероприятия сборной, в том числе и со спонсорами - 1000 евро, не явка - 1250 евро

Все штрафы прежде всего обозначены в евро. Почему? Все дело в том, что их обычно удерживают из призовых футболистов, которые на чемпионате Европы платит в евро УЕФА. Кстати, только за попадание в финальную часть Евро-2020 наша сборная уже заработала 9,25 млн. евро. Обычно большую часть, 70-75 процентов, из этой суммы получают сами игроки, остальное забирает федерация. Словом, 6 млн евро хватит на 2000 плевков в соперников...