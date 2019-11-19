В столице открылся чемпионат «Абилимпикс-2019»

Сегодня, 19 ноября, на ВДНХ стартовал V Московский чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-2019». На московском этапе состязаний соперники выступают в 65 компетенциях. Из них 9 компетенций входят в сферу IT-технологий, 5 – в область питания, 12 – принадлежат промышленным профессиям, 21 – сфере услуг, 12 – творческим профессиям, 4 – сфере декоративно-прикладного искусства и 2 – области экономики и финансов. Свое мастерство показывают 830 победителей отборочного этапа. Победители представят Москву на национальном чемпионате «Абилимпикс» 2019 года.

- Так приятно видеть вас, - приветствовала участников на открытии чемпионата Александра Александрова, первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. - Мы вкладываем в наш город философию равных возможностей, инклюзию, чтобы вы могли жить и наслаждаться Москвой, быть успешными в профессии, в общении и в жизни. Движение «Абилимпикс» зародилось в Японии в прошлом веке, и сейчас многие страны мира принимают участие в этом огромном движении. А через год Москва станет той столицей мира, которая примет не только московский и национальный чемпионат, но и международный. Это в том числе благодаря каждому из вас. Желаю каждому из вас быть успешными, постараться сделать все, что вам хотелось. Все, что вы делаете, это огромная победа в жизни, на такое способен не каждый человек. Мы гордимся вами!

Площадка "Моя карьера" работает на ВДНХ до 22 ноября включительно. Автор фото: СВЕТЛАНА ОЛИФИРОВА

В программе чемпионата, кроме основной соревновательной части, на специальной площадке «Моя карьера» на стенде Службы занятости населения Москвы проводятся встречи с работодателями, профориентационные мастер-классы, лекции, профессиональное тестирование и многое другое. До 22 ноября на ВДНХ, в павильоне № 75 можно побывать на этих и других мероприятиях. Для участия в V национальном чемпионате «Абилимпикс-2019» нужно зарегистрироваться на сайте https://abilympicspro.ru/.

С 20 до 22 ноября пройдет национальный чемпионат «Абилимпикс». Здесь пройдут соревнования по 62 основным и 31 презентационным компетенциям. Более 1800 человек из всех регионов нашей страны будут бороться за медали и звания лучшего в своей компетенции.

Мастерство участников оценят более 500 тщательно отобранных экспертов. Среди них - представители работодателей, образовательных организаций и общественных организаций инвалидов. В профориентационной, деловой, культурной программах, мастер-классах и тренингах ожидается участие более 10 тысяч человек. Во время национального чемпионата гостям и участникам помогают более 400 волонтеров, прошедших обучение навыкам работы и взаимодействия с людьми с инвалидностью.

Среди поваров выбирали тех, кто лучше всех готовит мясо и печет блины. Автор фото: СВЕТЛАНА ОЛИФИРОВА

В деловой программе чемпионата - форумы, дискуссии по вопросам инклюзивного образования и содействия трудоустройству людей с инвалидностью. Также участники смогут посетить лекции и тренинги известных людей - артистов, литераторов, блоггеров, руководителей известных компаний и ректоров вузов. Организаторами национального чемпионата выступают Минпросвещения России, правительство Москвы, Минтруд России.