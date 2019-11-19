2019-11-19T23:07:40+03:00
Политика

Генерал Евкуров дал старт всеармейскому чемпионату

В отборе на эти соревнования приняли участие более 17 тысяч военнослужащих, в их числе немало и женщин
Александр ГАМОВ@gamov1
Поделиться:
Генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.Генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.Фото: Министерство обороны РФ
Изменить размер текста:

В крупнейшем в России Многофункциональном огневом центре парка «Патриот», что в Подмосковье, в эти дни проходит чемпионат Вооруженных Сил РФ по армейской тактической стрельбе из стрелкового оружия.

На торжественное открытие этих необычных соревнований во вторник, 18 ноября, прибыл замминистра обороны страны, отвечающий за боевую подготовку в Вооруженных Силах РФ, генерал-лейтенант, Герой России Юнус-Бек Евкуров.

- От лица министра обороны, Героя Российской Федерации генерала армии Сергея Кужугетовича Шойгу и от себя лично приветствую вас, - сказал Юнус-Бек Баматгиреевич, обращаясь к участникам соревнований. - Этот чемпионат посвящен памяти разведчика, капитана 1-го ранга Виктора Николаевича Леонова, дважды Героя Советского Союза, командира разведывательных отрядов Северного и Тихоокеанского флотов.

Фото: Министерство обороны РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Как заметил замминистра, упражнения, которые выполняют воины, максимально приближены к боевым – это разведка, стрельба «по атакующему противнику» - из бойниц, "бой в населенном пункте" и других сложных условиях.

Фото: Министерство обороны РФ

Фото: Министерство обороны РФ

На этом турнире определятся победители в личном и командном первенствах, среди мужчин и женщин, по стрельбе из пистолета и автомата. Пройдёт также первенство снайперов-мужчин - как в личном зачёте, так и среди снайперских пар.

КСТАТИ

Отбор на чемпионат лучших стрелков проводился весь 2019-й, в три этапа - всего приняли участие более 17 тысяч военнослужащих из более чем 300 частей, соединений, а также представители Военно-Морского Флота, Росгвардии, ФСО, Федерации практической стрельбы России. Продлится турнир до 22 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Колокольцев встретился с генсеком Интерпола
В международной полицейской организации на примере подвига Героя России Магомеда Нурбагандова запущен гуманитарный проект по увековечиванию памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга
Новости 24
В Госдуме решат, сколько будут стоить самые дешевые сигареты
«Это было смешно»: Сотрудник СНБ США рассказал, как ему предлагали стать министром обороны Украины
«Понятия не имею»: Боярский опроверг информацию о смертельном ДТП
В ФАР поддержали идею продавать «красивые» номера на Госуслугах
Суд ООН обязал РФ предоставить меморандум по иску Украины
Киевский суд отпустил на поруки лидера радикальной партии Олега Ляшко
В школах могут ввести уроки по кибербезопасности
Эксперт оценил перспективы дальнейшего транзита российского газа через территорию Украины
Гильерме не доверили место в воротах сборной России в матче против Сан-Марино
Медведев назвал переговоры с Румасом продуктивными и полезными
В Минтрансе подготовят предложения по изменению ряда правил авиаперевозки животных
Армена Джигарханяна выписали из клиники после обследования
В Германии выступили за сохранение транзита газа через Украину
В Госавтоинспекции прокомментировали видео с ребенком за рулем автомобиля
В МИД Украины заявили, что Киев готов принять "разумный компромисс" по итогам встречи "нормандской четверки"
Латвийский косметический бренд Dzintars окончательно разорился
Госавтоинспекция: высокие требования к автошколам необходимы для обучения грамотных водителей
В Госавтоинспекции рассказали об особенностях обучения в юношеских автошколах