"Тоттенхэм" уволил главного тренера Маурисио Почеттино

В тот день, когда уже завершался перерыв на матчи национальных сборных, лондонский футбольный клуб "Тоттенхэм" принял решение уволить с поста главного тренера своего наставника Маурисио Почеттино. Он проработал в команде четыре года, приняв клуб в сезоне 2014/15 годов. Именно под его началом "шпоры" дошли до финала Лиги Чемпионов в прошлом сезоне. Где проиграли "Ливерпулю" со счетом 0:2.

В этом же сезоне у лондонской команды дела идут напорядок хуже. После 12 матчей сезона у "Тоттенхэма" - 14 очков и 14 место в турнирной таблице Премьер-Лиги. У лидирующего "Ливерпуля", к слову, на 20 баллов больше при таком же количестве встреч.

От этой новости официальный сайт лондонского "Тоттенхэма" прилег из-за большого наплыва болельщиков. В свою очередь, в официальном заявлении клуба сказано:

- К сожалению, результаты на внутренней арене в этом сезоне и в конце прошлого были очень разочаровывающими. Решение об отставке Почеттино далось нам с большим трудом, совет директоров не принимал его легко или поспешно. У нас талантливая команда. Нам необходимо перезарядиться и провести успешный сезон ради наших болельщиков, - отметил президет "Тоттенхэма" Даниэль Леви.

47-летний Маурисио Почеттино известен помимо работы в "Тотенхэме" своей тренерской деятельностью в английском "Саутгемптоне" и испанском "Эспаньоле".

Ближайший матч у "Тоттенхэма" - 23 ноября в гостях против "Вест Хэма".