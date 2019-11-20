2019-11-20T01:18:01+03:00
Туризм

"Более пяти миллиона туристов за год и дешевый перелет": Эксперты рассказали о привлекательности Узбекистана для туристов

Представитель Госкомтуризма республики отметил, что всего за 10 месяцев текущего года экспорт от российских путешественников вырос на 50 млн долларов
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Более пяти миллиона туристов за год и дешевый перелет": Эксперты рассказали о привлекательности Узбекистана для туристов"Более пяти миллиона туристов за год и дешевый перелет": Эксперты рассказали о привлекательности Узбекистана для туристовФото: Галина САПОЖНИКОВА
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Что нужно для счастья среднестатистическому туристу из любой страны мира? Наверняка, большинство заядлых путешественников ответят: недорогой перелет, наличие памятников архитектуры, "крутые" пейзажи для будущих фото и комфортное проживание.

Как оказалось, все это (в частности российскому туристу) можно найти не только в Турции, отдых в которой уже стал мейнстримом, и не на дорогущих европейских курортах, но и в... Узбекистане. Да-да, вы не ослышались!

Феруз Додиев, заместитель начальника Управления международных связей и протокола Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма, заявил, что за последние 10 месяцев текущего года число россиян, посетивших республику, выросло на 25,2% в сравнении с данным периодом в 2018 году.

Феруз Додиев заявил, что популярность региона среди российских туристов активно растет Фото: Виктория ИВАШЕЧКИНА

Феруз Додиев заявил, что популярность региона среди российских туристов активно растетФото: Виктория ИВАШЕЧКИНА

Итоговая цифра составила более 393 тысяч человек, а экспорт от путешественников из России вырос на 50 млн долларов США за тот же период!

Что касаемо стоимости перелета из Москвы в Ташкент, то по данным, предоставленным сервисами Aviasales и Ostrovok.ru, цена билета в обе стороны составляет около 12 905 рублей и средняя стоимость бронирования отеля, составляет 13 100 рублей за 3 ночи.

Интересный факт: спрос на авиабилеты в 2019 году из России в Узбекистан увеличился на 35%, а средний чек стоимости билетов снизился на 8%.

- Популярность региона среди российских туристов активно растет, и мы делаем все возможное, чтобы наши гости приезжали и чувствовали себя как дома, - с гордостью подчеркнул Додиев.

По его словам, в Узбекистане увеличивается число аутентичных гостиниц, выполненных в национальном стиле, что особо привлекает российских туристов. За последний год также вырос интерес к гостевым домам.

- Русские туристы любят готовить вместе с хозяевами дома и изучать местный колорит. В Узбекистане хорошо знают русский и английский языки, поэтому с трудностями перевода люди не сталкиваются, - также подчеркнул Феруз Додиев.

Так, по его словам, на данный момент в Узбекистане строится горно-лыжный комплекс для зимнего отдыха. А на весенне-осенний период для туристов разрабатывается насыщенная программа мероприятий, так называемый "событийный туризм".

Наиболее востребованными у российских туристов городами являются: Ташкент, Самарканд, Бухара, Наманган и Фергана. Россияне отмечают качественный сервис, гостеприимство и доступность проживания в этих городах.

Дегустация настоящего узбекского плова от шеф-повара Хакима Ганиева Фото: Виктория ИВАШЕЧКИНА

Дегустация настоящего узбекского плова от шеф-повара Хакима ГаниеваФото: Виктория ИВАШЕЧКИНА

- В среднем ночь в отелях Узбекистана обходится туристам в 4500 рублей, что сопоставимо со средней стоимостью ночи в гостинице Литвы или Польши и на 11% дешевле среднесуточного проживания в Грузии, - подчеркнули представители онлайн-сервиса бронирования отелей.

Таким образом, по мнению экспертов, за получением положительных эмоций совсем необязательно ездить за тридевять земель и переплачивать за бренд. В Узбекистане и верблюдов покажут, и с радостью примут в гости, и научат готовить наивкуснейший плов!

ИСТОЧНИК KP.RU

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