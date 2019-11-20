Экономим на анализах: Какие тесты делать бессмысленно

А для тех, кто не успел к эфиру, мы напоминаем о самых интересных темах программы.

Существуют анализы, которые вам охотно сделают в коммерческих лабораториях. Но вполне можно сэкономить крупные суммы, не сдавая эти анализы. Они бессмысленны, и вот почему.

810 рублей:

Анализ на антитела к хеликобактер пилори

Хеликобактер пилори - это микроб, который выживает в кислой среде желудка и прекрасно там размножается. Доказано, что есть прямая взаимосвязь между наличием этих микробов и развитием язвенной болезни, гастрита, рака желудка.

Антитела - это иммунные белки, которые организм вырабатывает, чтобы бороться с определенной инфекцией. Но эта инфекция может быть в наличии, а может быть уже побеждена и выведена, а антитела остались, чтобы организм в дальнейшем смог с ней бороться. Так что анализ на антитела ничего не говорит о текущем состоянии организма.

Что стоит сделать: дыхательный тест на наличие ныне живущей бактерии хеликобактер пилори. Как его проводят: человек что-то съедает, например, выпивает стакан апельсинового сока. Затем дышит в определенный мешочек. Спустя некоторое время, в течение которого предполагаемый микроб поедает остатки апельсинового сока, прекрасно чувствует себя и размножается, человеку дают выпить специальный раствор с меченым углеродом.

Хеликобактер с аппетитом набрасывается на него, если он есть. И если у вас в наличии этот микроб, в выдыхаемом воздухе будет помеченный изотоп.

Если наличие хеликобактер пилори подтверждено, нужно пройти лечение антибиотиками.

1500 рублей:

Тест на дисбактериоз

Диагноза «дисбактериоз» не существует. Его нет в современной медицинской документации ни в России, ни в остальном мире. Поэтому делать тест, выявляющий неизвестно что, нет никакого смысла. В пищеварительном тракте на стенках кишечника живут миллиарды микробов. Анализ изучает наличие всего лишь 18 из них!

850 рублей:

Антитела к вирусу Эпштейна - Барр

Это вирус из многочисленной группы вирусов герпеса. Он широко распространен. Есть статистика по США: половина американских детей в возрасте до 5 лет уже имеют антитела к этому вирусу. Взрослые люди, судя по анализам, встречались с вирусом в 95% случаев. То есть практически все взрослые имеют антитела к вирусу Эпштейна - Барр.

750 рублей:

Цитомегаловирус

Это вирус из той же группы герпесов, также весьма распространенный. Его даже называют поцелуйным вирусом. Если мама - носитель (а это так в 95 процентах случаев), то, поцеловав ребенка, она передает вирус ему. Определять, есть ли антитела к цитомегаловирусу, бессмысленно: скорее всего, он есть. Но его не лечат. Так стоит ли переводить деньги?

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