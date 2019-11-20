Кто из знаменитых спортсменок стал мамой в этом году

Екатерина Гамова: Я не уходила в декрет

Знаменитая волейболистка в середине сентября впервые стала мамой.

- Катя, как дела у вашего сынишки? Как, кстати, его назвали?

- Мы пока этого не говорим.

- Зато мы отчество знаем!

- Михайлович. (Муж 39-летней Екатерины Гамовой - известный кинопродюсер Михаил Мукасей. - Авт.)

- Неплохо звучит. Кем будет - режиссером или спортсменом?

- Да никто не знает и никто не думал. Главное, чтобы был здоровым и счастливым.

Муж Кати Гамовой Михаил Мукасей.Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Муж помогает?

- Я живу за городом, а супруг живет и работает в городе. И на выходные к нам приезжает на дачу. У меня есть помощница. У меня дети начали тренироваться, и я выезжаю на работу.

- Надо же! Напомните, как у вас должность называется?

- Куратор молодежных сборных в Федерации волейбола России.

- Когда сынишка подрастет, вы его с собой, видимо, будете брать?

- Наверное, так и будет.

- Судя по фото в соцсетях, вы в прекрасной форме.

- Лишнего веса у меня нет. А что касается формы - думаю, в ближайшее время приступлю к физическим упражнениям. И постараюсь форму вернуть. Не для того, чтобы играть, а чтобы просто хорошо себя чувствовать. И выглядеть.

- То есть вы в отпуск декретный не ушли, продолжаете работать.

- Нет. Не уходила. У меня, слава богу, такая работа, которая позволила мне, не уходя в декретный отпуск, не отвлекаться от дел.

- Спортсменки, да и многие другие женщины думают: а надо ли жертвовать карьерой, выходить замуж, заводить детей? Что бы вы им посоветовали сейчас?

- Я это не считаю жертвой. Все можно совмещать - и достаточно удачно. Просто у каждого свой выбор и свое время. Кто-то делает это раньше, кто-то позже. Пусть кто как хочет, так и делает, не обращая внимания на разговоры, на клише. А только опираясь на собственные желания и ощущения.

Мария Комиссарова. Фото: instagram.com/chaadaeva_maria

Настоящее чудо

Это был один из самых драматичных моментов Олимпиады-2014 в Сочи. Фристайлистка Мария Комиссарова во время тренировки получила очень серьезную травму - перелом позвоночника. Тогда поддержать спортсменку в больницу приезжал Владимир Путин. А потом были долгие месяцы лечения и восстановления в Испании, где Мария и осталась жить со своим возлюбленным, тоже фристайлистом Алексеем Чаадаевым.

В апреле 2017 года случилось чудо: прикованная к инвалидной коляске спортсменка стала мамой - родила мальчика, которого назвали Матвеем. Прошло два с небольшим года, и Мария сообщила еще одну радостную новость: в их семье появился второй ребенок - дочка Милитина.

Светлана Хоркина. Фото: instagram.com/khorkinasvetlana

Светлана Хоркина: еще одна победа

Знаменитая гимнастка в конце октября поделилась приятной новостью в Инстаграме.

«Моя мечта сбылась совсем недавно в перинатальном медицинском центре «Мать и Дитя»... Это были непростые 9 месяцев, но вместе мы все преодолели. Ура!» - написала 40-летняя Светлана.

Это второй ребенок двукратной олимпийской чемпионки. Первый, Святослав, родился еще в 2005 году от известного предпринимателя, мужа актрисы Веры Глаголевой Кирилла Шубского. А в 2011 году Светлана вышла замуж за генерала запаса таможенной службы Олега Кочнова.

Маргарита Мамун. Фото: instagram.com/ritamamun

Дельфин и гимнастка

Красивая история любви олимпийской чемпионки-2016 по художественной гимнастике Маргариты Мамун и серебряного призера Олимпиады-2008 по плаванию Александра Сухорукова (специализировался на стиле дельфин) получила свое логическое завершение.

Александр познакомился с Маргаритой на Универсиаде-2013.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Спортсмены познакомились на Универсиаде-2013 в Казани. Два года назад они поженились. А осенью этого года у них родился первенец - Лев. Интересно, станет ли он морским львом, как папа, или сделает спортивную карьеру на суше?

Бывший муж Ольги Бузовой в третий раз станет отцом. Фото: instagram.com/tarasov23

А В ЭТО ВРЕМЯ

Бывший муж Ольги Бузовой в третий раз станет отцом

Экс-полузащитник сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов сейчас безработный. Но спортсмен не унывает - выкладывает фото с солнечного пляжа и сообщает, что скоро в их семействе пополнение.

Это будет уже третий ребенок футболиста. Дочь Ангелина, которой сейчас 10 лет, родилась еще от первого брака с гимнасткой Оксаной Пономаренко. Потом Дмитрий четыре года прожил со своей второй женой - Ольгой Бузовой. Третья жена, Анастасия Костенко, летом прошлого года родила ему дочь Милану. И вот 32-летний футболист пошел на хет-трик.